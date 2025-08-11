Lärare Kramforsskolan
2025-08-11
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramforsskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till buss- och tågstation. Skolan är en årskurs 4-6 enhet med ca 300 elever inkl. anpassad grundskola årskurs 1-9 och fritidshem.
Vår Plattform för styrning och ledning leder oss i vårt dagliga arbete och ska säkerställa en likvärdig kvalitet inom hela skolenheten där processer, roller och ansvar visar vägen. Systematiskt kvalitetsarbete är en grund för ökad måluppfyllelse där våra huvudprocesser genomsyrar verksamheten, mellanrum- utvecklingssamtals-, undervisnings- och mottagningsprocessen.
Allt vi gör ska genomsyras av trygghet, engagemang och framtidstro. I vårt arbete med eleverna ska vi ha ett salutogent förhållningssätt där tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade "friskfaktorer" och ett relationellt förhållningssätt, där vi ser att elever hamnar i svårigheter d.v.s. att eleven står i relation till sin omgivning och det är i mötet med lärandemiljön som svårigheterna uppstår. All personal på skolan och fritidshemmet ska samarbeta för att skapa en bra lärandemiljö under hela dagen där vi ser att rörelse och raster är en viktig del för att alla elever ska utvecklas kunskapsmässigt, känna sig trygga och få studiero.
Kramforsskolan är en ackrediterad Erasmusskola, vilket innebär att vi har kontinuerliga utbyten och samarbeten med elever och lärare från andra europeiska länder. Skolans personal har möjlighet till lärorika kurser eller studiebesök till våra samarbetsländer.
Vi söker:
Klasslärare för årskurs 4-6 med olika ämnesinriktningar såsom ma, sv, so, och no.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är aktiv, engagerad och vill ta en ledande roll i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Du är en pedagog som planerar, genomför, följer upp och bedömer elevernas lärande utifrån gällande styrdokument.
I rollen ingår att:
• Anpassa lärmiljön för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt.
• Samarbeta med arbetslaget, elevhälsan och övrig personal för att säkerställa att alla elever får rätt stöd.
• Arbeta för att eleverna ska utvecklas som individer och känna en tydlig känsla av sammanhang i skolan.
• Utveckla och använda strategier och metoder för att nå varje elev inom ramen för sin undervisningsgrupp.
• Sätta eleven i centrum under hela skoldagen och arbeta mot högre måluppfyllelse.
• Bidra i skolans kvalitetsarbete genom att följa upp och analysera undervisningens resultat på individ och gruppnivå.
• Genomföra pedagogiska planeringar på individ- och gruppnivå, inklusive formativ bedömning via vår lärplattform.
Samarbete och kollegialt lärande.
Vi värdesätter kollegialt lärande och avsätter tid och resurser för gemensam utveckling i arbetslaget och i samverkan med elevhälsan. Vi tror på höga förväntningar både på oss själva och på våra elever och vi hjälper och stöttar varandra i vårt gemensamma uppdrag.
Som nyutbildad får du en mentor som ger dig både verksamhets- och yrkesintroduktion för en bra start i din nya roll.
Placeringen, årskurser, ämnen/ämnesområden som du undervisar i kan variera under året och från år till år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ovan beskrivna ämnen.
Du har kunskap och förståelse inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och arbetar med ett lågaffektivt bemötande. Du har ett relationellt förhållningssätt
Du kan arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor, arbetslag och skolledning. Du har digital kompetens och använder digitala verktyg för att främja undervisningen.
Du är tydlig och trygg i din lärarroll och har en helhetssyn på elevernas skolgång. Du är positiv, engagerad och flexibel samt har en god samarbets- och relationsförmåga i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har förmåga att identifiera elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta utreda, analysera och genomföra lämpliga åtgärder för att stödja eleven. Du är en tydlig ledare både i och utanför klassrummet, där struktur, trygghet och studiero genomsyrar ditt ledarskap.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att arbeta utifrån skolans värdegrund och förhållningssätt.
Du har B-körkort. God vana inom O365 är meriterande.
ÖVRIGT
Bifoga CV och kort personligt brev.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer A1379538 och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1379538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Kajsa Forsgren kajsa.forsgren@kramfors.se 0612-803 39 Jobbnummer
9452506