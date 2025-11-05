Lärare IT och Matematik
Vi söker nu en lärare till Bobergsgymnasiet som ska undervisa i Programmeringskurser och Matematik.
Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Dessutom har du tillgång till en mängd fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I Ånge kommun finns allt du behöver, och med goda kommunikationer har du städer och fjäll inom räckhåll. Här är livet enkelt och nära! Bobergsgymnasiet ligger i Ånge och har cirka 250 elever. Vi erbjuder både högskoleförberedande program, yrkesprogram och hockeyinriktning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!
Du kommer bedriva undervisning i följande ämnen: Programmering, Webbserverprogrammering, Webbutveckling och Matematik på gymnasienivå.
Övrig information
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Matematik och relevant kunskap att undervisa i de olika programmeringskurserna. Vi vill också att du har god vana att arbeta i digitala plattformen Teams. Du ska kunna anpassa din undervisning för att stötta alla elever utifrån deras kunskapsnivå.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i Matematik och relevant kunskap att undervisa i de olika programmeringskurserna. Vi vill också att du har god vana att arbeta i digitala plattformen Teams. Du ska kunna anpassa din undervisning för att stötta alla elever utifrån deras kunskapsnivå.
