ThorenGruppen AB / Gymnasielärarjobb / Malmö2021-04-07MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.2021-04-07Vi söker dig som är behörig gymnasielärare i ämnet Idrott och Hälsa samt gärna ytterligare minst ett ämne.Tjänsten är 60% men vi utökar gärna till heltid vid behörighet i annat ämne.Du kommer att vara ansvarig för vår idrottsundervisning och vårt idrottsupplägg. Vi vill att du inspirerar elever och kollegor till en hälsosammare livsstil med aktivitet, rörelse, hälsa och motion. Du skapar inspirerande tema-, frilufts- och idrottsdagar utefter kursmålen som blir uppskattade traditionella inslag under skolåret. Vi ser gärna att du har goda kontakter med idrotts- och föreningsliv i Norrköping som vi gärna hittar samarbeten med. Du är ansvarig för inköp och bokningar och vi ser gärna att du förespråkar en allsidig idrottsundervisning som byggs på rörelseglädje och elevdelaktighet.Omfattning:60% med möjligheter till 100% vid undervisning och behörighet i annat ämne.Din ProfilPersonliga förmågor som efterfrågas är energisk, initiativtagande, självgående.Sociala färdigheter som vi efterfrågar är relationsskapande, lyhördhet och engagemang.Du får gärna ha någon specialistkunskap/inriktning och vara målmedveten.Du ska vara öppen och glad samt ha en positiv skol- och elevsyn. Du är rak och tydlig i din kommunikation och kan vara gränssättande (med stort hjärta). Självklart har du som söker även lätt för att samarbeta med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.Du har gymnasielärarexamen med behörighet i idrott och hälsa. Meriterande är behörighet i annat ämne, så som svenska, engelska och/eller SO. Även annat ämne kan vara av intresse. Du är en lagspelare som bidrar till en god stämning på skolan och bland eleverna.Det här erbjuder vi digPå Yrkesgymnasiet får du verka i en arbetsmiljö som uppmuntrar idéer och kreativitet, där inget känns för stort eller svårt. I ditt arbete kommer du att ha roliga och varierade uppgifter, och en ledning och arbetskamrater som stöttar dig hela vägen.Du får även tillgång till utbildning/friskvårdspeng och kan varje år delta i Thoren Tillsammans, en unik konferens fylld med föreläsningar och inspiration för ThorenGruppens alla anställda.För informationVill du veta mer om vår skola, vår pedagogik och upplägg? Kontakta oss gärna eller gå in www.yrkesgymnasiet.se. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid60% - 100%. Tillträde: Augusti 2021 TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-14Thorengruppen AB5677413