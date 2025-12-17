Lärare i tyska 25%
Banérskolan AB / Grundskollärarjobb / Leksand Visa alla grundskollärarjobb i Leksand
2025-12-17
Banérskolan är en inspirerande och härlig plats att jobba på, och vi välkomnar dig som vill vara med och bidra till att skapa en positiv miljö på kristen grund för barn och unga att växa upp i.
Vi tror att du som söker till oss:
Helhjärtat delar vår värdegrund
Har en utbildning som passar för tjänsten
Har en färdig utbildning och svensk lärarlegitimation i aktuellt stadie och aktuellt ämne om du söker en lärartjänst
Vill jobba i ett team som har gemensamma tydliga ramar för arbetet och arbetar språkutvecklande i alla ämnen
Är beredd att gå en extra mil för att hjälpa de ungdomar som behöver extra stöd för att lyckas i livet
Aktivt deltar i skolans utvecklingsarbete
OBS! Vi söker endast behöriga lärare med färdig lärarlegitimation i tyska!
Välkommen med din ansökan!
Bifoga CV, lärarlegitimation/examensbevis och ett personligt brev som beskriver vem du är, din erfarenhet, hur du kan bidra till att utveckla skolan och varför just du passar som vår nya kollega.
Vi tillsätter tjänsterna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: rektor@banerskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Banérskolan AB
(org.nr 559098-7201)
Hagen Djuravägen 18 (visa karta
)
793 50 LEKSAND Arbetsplats
Banérskolan Kontakt
Rektor
Margareta Gustafsson rektor@banerskolan.se 0247-25 80 99 Jobbnummer
9650967