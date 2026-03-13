Lärare i träslöjd
Krokoms Kommun / Grundskollärarjobb / Krokom Visa alla grundskollärarjobb i Krokom
2026-03-13
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för utveckling
Vi bygger nu en stadig grund till befintlig organisation för att skapa tydliga strukturer och processer. Vill du vara med i vår utvecklingsresa mot ökad måluppfyllelse där trygghet och ökad närvaro står i fokus? Sök då den här tjänsten som lärare i träslöjd på Nyhedens skola i Krokoms kommun.
Välkommen till oss!
Nyheden är en 7-9 skola med ca 215 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare samt att vi arbetar för en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Nyhedens skola arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som slöjd-lärare på Nyhedens skola
Som lärare i slöjd på Nyhedens skola möter du engagerade elever och kollegor som vill framåt tillsammans. Du planerar och genomför undervisning utifrån tydliga mål och gemensamma strukturer - alltid med elevens lärande i fokus.
I flera klasser arbetar vi med tvålärarskap vilket innebär att du planerar och undervisar tillsammans med en kollega. Det ger möjlighet till mer stöd för eleverna, större flexibilitet i undervisningen och goda möjligheter til kollegialt lärande.
Dagen kan innehålla gemensamma genomgångar och problemlösning i par. Du följer upp elevernas kunskaputveckling och arbetar nära både mentorer och elevhälsa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Hos oss är samarbetet i arbetslagen en självklar del av vardagen. Vi delar erfarenheter, planerar gemensamma teman och stöttar varandra i att utveckla undervisningen
Din kompetensPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Lärarexamen med behörighet att undervisa i slöjd i årskurs 7-9
God förmåga att skapa struktur, studiero och engagemang i klassrummet
Förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till skolans gemensama utvecklingsarbete
Goda kunskaper i svenska, både muntlig och skriftligt.
Meriterande egenskaper:
Ämneskombination med teknik
Erfarenhet av undervisning i högstadiet
Erfarenhet av bedömning, betygssättning och digitala lärverktyg
Erfarenhet av att arbeta med formativ undervisning och kollegialt lärande
intresse för utvecklingsarbete, likvärdighet och elevinflytande
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-03-29
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Du är välkommen till ett professionellt team som har höga förväntningar på eleverna och som trivs tillsammans. Kollegiet jobbar för högre måluppfyllelse och ökad närvaro, här tror vi att du kan bidra med din kompetens och erfarenhet.
Det är viktigt för mig som chef att du känner dig sedd och uppskattad på samma sätt som vi får eleverna att känna sig sedda och uppskattade i sin skolmiljö.
Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra här på Nyhedens skola.
Välkommen med din ansökan, ser fram emot att träffas!
Med vänliga hälsningar
Maria Burtus, rektor
Kontaktperson för tjänsten
Maria Burtus, rektor
0640-16205maria.burtus@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9797013