Lärare i träslöjd
2026-01-26
Södra skolan i Kalmar är en fristående grundskola för årskurserna F-9 placerad i centrala Kalmar som startade 2006. Vårt fokusområde är EQ och idrott som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån.
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Vi söker dig som är lärare inom slöjd med inriktning trä. Du har ett stort engagemang, har positiva förväntningar och beredd att arbeta målmedvetet för att alla elever ska känna sig inkluderade och sedda. Du är kreativ och kan se möjligheter utifrån förutsättningar. Du arbetar formativt och är ödmjuk inför ny kunskap som utvecklar dig i din lärarroll. Du har god självkännedom, är strukturerad samt är en trygghetsskapare. Du är en god kommunikatör och har förmåga att ha goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du trivs med närhet till elever och kollegor, är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Vi är ett glatt team på Södra skolan som välkomnar dig som vill ingå i vårt team.
Tjänsten innebär undervisning från åk 4 till 9 i halvklasser. Du ingår i ett arbetslag/team över en årskurs på högstadiet där du är mentor för en klass.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start augusti 2026, 80%.
Välkommen med din ansökan till jobb@sodraskolan.se
Besök våra hemsidor för mer info:https://sodraskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@sodraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i träslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031)
Esplanaden 2 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Rektor
Eva Cegrell eva.cegrell@sodraskolan.se Jobbnummer
9703179