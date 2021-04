Lärare i trä- och metallslöjd till Lillåns skola 7-9 - Örebro kommun - Grundskolelärarjobb i Örebro

Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Lillåns skola och är behörig lärare i trä- och metallslöjd, gärna i kombination med något annat ämne. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där mentorskap för elever ingår i dina arbetsuppgifter. Du kommunicerar med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig skolpersonal. Användning av IKT (informations- och kommunikationskunskap) är en naturlig del av din undervisning.På Lillåns skola 7-9 arbetar vi med BFL (bedömning för lärande) ett formativt förhållningssätt som genomsyrar undervisningen och pedagogiska diskussioner. Vi strävar efter att skapa den bästa studiemiljön vi kan för att ge eleverna en god kunskapsgrund att stå på när de sedan går vidare till gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare vara med och utveckla skolans verksamhet för en hög måluppfyllelse för alla elever under hela skoldagen.Huvudsakliga arbetsuppgifterplanera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du är behörig ianvända metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelseutöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifterstödja elevers sociala utvecklingskapa god miljö för lärandelärarlegitimation med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimationI tjänsten som lärare är det viktigt att du är lugn, trygg och stabil. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt, men även att du tar ansvar för din egen uppgift där du själv strukturerar upp ditt angreppssätt. Du är tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du är strukturerad och kreativ i ditt arbetssätt och har en vilja och ett stort intresse av att hjälpa eleverna nå sina mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrigt meriterandeerfarenhet av BFLIKT-erfarenhetAnställningsform: tillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 100 %Tillträde: 16 augustiAntal tjänster: 1Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas!Om arbetsplatsenLillåns skola 7-9 ingår i en intraprenad med Lillåns skola F-6 och Lillåns Södra skola. Vår skola är belägen i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro och har ca 450 elever.Lillåns skola är en skola med goda studieresultat och en skola att trivas i. Vi arbetar för att på bästa sätt bidra till elevers och pedagogers lärande och utveckling.Våra ledord är; * Lärande * Kunskap * Trygghet