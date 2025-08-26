Lärare i tigrinya
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Simrishamn Visa alla grundskollärarjobb i Simrishamn
2025-08-26
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun. Vad roligt att du är intresserad av att bli en av oss!
Som modersmålslärare i Simrishamns kommun utgår du från Korsavadsskolan, där du har ditt arbetsrum.
Korsavadsskolan är en högstadieskola och i dagsläget har vi cirka 400 elever, fördelat på 17 klasser. Organisatoriskt är skolan indelad i tre årskurshomogena hemvister, med ett arbetslag och 5-6 klasser i varje. En socionom och en specialpedagog är knuten till varje hemvist.
Korsavadsskolan är en skola med lärande i fokus. Vår ambition är att varje elev ska lära sig så mycket som möjligt utifrån hans eller hennes förutsättningar och att alla våra elever ska ges möjlighet att komma vidare i sina studier efter grundskolan. Vi tror på höga förväntningar och realistiska utmaningar men också på trygga och välmående ungdomar. En trygg och välmående ungdom har de bästa möjligheterna att lära sig nya saker. Vi som arbetar på Korsavadsskolan - lärare, specialpedagoger, socionomer, ledning och övrig personal, är måna om att upprätthålla en trygg lärmiljö för våra elever. Vi ser dem och förstår vinsten av att ha goda elevrelationer, både i och utanför klassrummen. Vi arbetar alltid tillsammans med våra elever.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsintresserad lärare i tigrinya.
Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och analys av undervisningen i de grupper du undervisar. Du samarbetar väl med kolleger och ledning och ser det kollegiala lärandet som en möjlighet till individuell och kollektiv utveckling. Du är dessutom öppen i din undervisning och bjuder gärna in kolleger för att delta.
Undervisningen bedrivs på skolor över hela kommunen. Ditt arbete blir därmed rörligt och ett fungerande samarbete med personal på de olika skolorna är av stor betydelse.
Utöver din undervisning kommer du att tillhöra ett arbetslag som arbetar kollegialt med att utveckla modersmålsundervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med behörighet att undervisa i tigrinya.
Du har en mycket god förmåga att skapa elevrelationer som gynnar elevens utveckling mot målen och relationsskapandet genomsyrar ditt arbete, både i och utanför klassrummet. Du har även en förmåga att skapa tillitsfull och nära kontakt med vårdnadshavare, då vi värdesätter samarbetet med hemmen. Att kunna skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare är en kvalifikation som väger tungt och kan vara avgörande vid en anställning.
Du har förmågan att skapa engagemang hos elever genom ditt tydliga ledarskap. Du har en god didaktisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete i syfte att skapa studiero och en gynnsam lärmiljö.
I uppdraget som lärare hos oss ingår även att ta ett gemensamt ansvar för eleverna, oavsett årskurs. Vår ambition är att vara en vuxentät skola och som en del av vår personalgrupp tar du egna initiativ till att vistas bland eleverna, i och utanför klassrummet. Du arbetar aktivt med att skapa goda elevrelationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekryteringsprocess.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Tillsvidaretjänst 10 %. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274387 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Johanna Söderberg johanna.soderberg@simrishamn.se 0414-819116 Jobbnummer
9477287