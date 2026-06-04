Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Töreboda kommun, Utbildning / Gymnasielärarjobb / Töreboda Visa alla gymnasielärarjobb i Töreboda
2026-06-04
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Om arbetsplatsen
Kanalskolan är en mindre skolenhet i Töreboda kommun där elever läser på introduktionsprogrammet för att bli behöriga till nationellt program inom gymnasieskolan. Eleverna läser inriktningarna individuellt alternativ och språkintroduktion. Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Den aktuella tjänsten är tänkt att ansvara för undervisningen i svenska samt svenska som andraspråk. Undervisningen bedrivs såväl i grupp som enskilt och bygger på elevernas individuella studieplaner. En stor del av undervisningstiden ägnas åt enskild undervisning och handledning. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att vara intresserad av den enskilda elevens behov och att ha en stor relationsskapande förmåga. Kvalifikationer
Du har en lärarlegitimation med behörighet i svenska samt svenska som andraspråk.
Du har förmåga att anpassa din undervisning till den enskilda eleven och trivs i att arbeta i mindre undervisningsgrupper.
Du är en god kollega som bidrar till att enheten jobbar mot verksamhetsmålen och i enlighet med lärarnas yrkesetiska principer.
Vi erbjuder dig en god gemenskap och ett viktigt arbete för att hjälpa ungdomar att få en stabil grund för framtiden. Du får fast månadslön, ferieanställning, bra kollektivavtalade förmåner samt friskvårdsbidrag.
Löneintervall
Som behörig lärare på Kanalskolan kan du förvänta dig en lön mellan 38 000 - 47 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens, individuell lönesättning tillämpas.Tillträde
Tillträde 2026-08-28 eller enligt överenskommelse.
Övrig information
Töreboda är en liten kommun med smått fantastiska möjligheter. Här är avstånden korta, naturen nära och med goda pendlingsmöjligheter längs Västra stambanan kan du kombinera karriär och livskvalitet. Töreboda kommun har cirka 9 000 invånare och präglas av ett starkt företagsklimat, ett rikt föreningsliv och närheten till natursköna Göta kanal.
Som arbetsgivare erbjuder Töreboda kommun en miljö där värdeorden: tillväxt, trygghet och tillsammans står i centrum. Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda kommun och det finns ett nära samarbete mellan Töreboda och Gullspångs kommuner. Mer information om Töreboda hittar du på Töreboda - för ett nära liv - Töreboda
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
545 22 TÖREBODA Arbetsplats
Töreboda kommun, Utbildning Kontakt
Sveriges lärare
Carolin Kling 050618127 Jobbnummer
9948097