Lärare i Svenska och EQ

Cis Kalmar AB / Grundskollärarjobb / Kalmar
2025-08-15


Vi söker lärare i Svenska, Svenska som andraspråk och EQ, tjänsten är 100%.
Västra skolan är en fristående grundskola för åk 7 - 9 placerad i centrala Kalmar. Skolan är en del av CIS-koncernen.
Vi söker Dig som har ett stort engagemang, positiva förväntningar och är beredd på att jobba hårt och målmedvetet för att alla elever ska kunna bli den bästa versionen av sig själva.
Du är ödmjuk inför nya kunskaper och har en vilja att ständigt utvecklas i din lärarroll. Du sätter vår värdegrund och elevernas väl i första rummet. Du vet att trygghet är en förutsättning för att utveckla kunskaper och backar inte i vuxenrollen. Vidare har du god självkännedom, är en god organisatör och kommunikatör med att förmåga att göra det bästa av den tid vi har tillsammans med elever, vårdnadshavare och med varandra.
Hos oss kommer du trivas om du:
tycker om att det finns en närhet mellan elever och personal
trivs med nära samarbete med kollegor
är flexibel

Du kommer ingå i ett arbetslag och vara medmentor.
Tillträde September 2025
Intervjuer och anställning kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: jobba@vastraskolan.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cis Kalmar AB (org.nr 556589-6213), http://vastraskolan.nu
Nygatan 18 A (visa karta)
392 34  KALMAR

Jobbnummer
9459398

