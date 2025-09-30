Lärare i svenska 7-9
About this vacancy
Lärare i svenska 7-9 - Internationella Engelska Skolan Sigtuna
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vårt starka etos, med engagerade och synliga ledare, skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära - varje dag. I våra skolor råder en dynamisk, internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
Om oss: IES Sigtuna är en F-9-skola belägen i det moderna området Stadsängen, strax norr om historiska Sigtuna. Skolan öppnade 2021 och har idag omkring 600 elever och 65 anställda. Vi erbjuder en trygg, strukturerad och studiefokuserad lärandemiljö med höga akademiska förväntningar. Upp till 50 % av undervisningen sker på engelska, och vår personal har internationell bakgrund. Skolan är lättillgänglig med direktbussar från Märsta.
Tjänsten: Vi söker en legitimerad lärare i svenska för årskurs 7-9, med start den 11 augusti 2025.
Vi söker dig som:
• Har svensk lärarlegitimation med behörighet i svenska
• Brinner för undervisning och är trygg i din lärarroll
• Skapar en lugn, strukturerad och inkluderande lärmiljö
• Differentierar undervisningen för att möta alla elevers behov
• Är en god mentor som stöttar elevernas akademiska och personliga utveckling
• Är en lagspelare med positiv energi och starkt engagemang
Vi erbjuder:
• En internationell och mångkulturell skolmiljö
• En tydlig struktur som stödjer undervisning och lärande
• Ett engagerat och stöttande kollegium
• Höga förväntningar och goda förutsättningar för att lyckas i klassrummet
• Möjlighet att bidra till skolans fortsatta utveckling
Ansökan: Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev via IES karriärsida. Observera att vi endast kallar sökande med svensk lärarlegitimation till intervju. Rekrytering sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. Läs mer om skolan här: https://engelska.se/our-schools/sigtuna
Vi ser fram emot din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
