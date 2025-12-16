Lärare i SVE/SVA
2025-12-16
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Behörig lärare i SVE/SVA för timanställning
Vill du inspirera vuxna studerande att utvecklas och nå sina mål?
På ABF Vux möter du en arbetsplats där nyfikenhet, samarbete och elevfokus står i centrum. Vi tror på lärande som bygger på elevernas livserfarenheter - och samtidigt utmanar dem att växa. Här brinner vi för utveckling och mångfald, och vi vet att våra elevers olika bakgrunder berikar undervisningen.
Din roll
Vi söker en engagerad och behörig lärare i SVE/SVA som vill undervisa på timbasis. Bedömning och platsundervisning. Du undervisar även via vår digitala lärplattform Canvas, där du stöttar eleverna med tydliga genomgångar, konstruktiv feedback, bedömning och betygsättning. Din viktigaste uppgift är att skapa motivation och ge eleverna de verktyg de behöver för att lyckas.
Kurserna är redan strukturerade, och du får introduktion i våra digitala system. Eleverna startar kurser flera gånger per år och kan läsa i olika takt (5-20 veckor).
Vi söker dig som
Har lärarlegitimation med behörighet i ämnet.
Är trygg i digital undervisning och van vid att använda mötesverktyg online.
Är nyfiken, flexibel och brinner för att möta vuxna studerande där de befinner sig.
Gärna har erfarenhet från vuxenutbildning (meriterande men inget krav).
Har förståelse för, och gärna erfarenhet av, olika kulturer och kanske även kunskaper i fler språk än svenska.
Vi erbjuder
Timanställning med kollektivavtal (Almega - Sveriges Lärare & Vision).
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors liv.
Arbetsort Nyköping.
Tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval!
Vid anställning behöver du kunna visa utdrag ur belastningsregistret.
Du behöver även ladda upp din lärarlegitimation och behörigheter i samband med rekryteringen.
Vi håller på att byta namn från ABF Vux till Talenti.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF jobb, en del av ABF vux erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Rektor
Patrik Wenander patrik.wenander@abfvux.se 0701644228 Jobbnummer
