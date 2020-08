Lärare i SVA och teknik - Tyresö Kommun - Grundskolelärarjobb i Tyresö

Tyresö Kommun / Grundskolelärarjobb / Tyresö2020-08-26Vår skola speglar samhället, vilket vi ser som en motor i vår verksamhet och vi ser mångfald som en styrka. Våra ledord är att alla elever ska få lyckas, oavsett styrkor eller svårigheter, i den lärmiljö som passar dem bäst.Stimmet är en F till år 6-skola med inkluderad grundsärskola. Stimmets skola ligger centralt i Tyresö med omedelbar närhet till kommunikationer, simhall, ishall och lekplatser, men också med naturen in på knuten vilket nyttjas ofta för olika aktiviteter med våra elever.Om tjänstenDu kommer att undervisa i nybörjarsvenska och i teknik ,2 tim /vecka, den mesta undervisningen kommer att vara på mellanstadiet.Tjänsten är ett vikariat på 75 procent med tillträde så snart som möjligt till och med 18 december 2020.Vem är du?Vi söker dig som är utbildad lärare i Sv/sva och vill undervisa våra elever under hösttermien.Välkommen med din ansökan!Är du den som delar våra ledord, sök då denna tjänst hos oss på Stimmets skola senast den 31 augusti 2020. Intervjuer kan komma att ske löpande.Har du frågor om tjänsten? Kontakta Annika Nyblom, rektor, tel. 08-578 298 15Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du härBarn- och utbildningsförvaltningenTyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-26Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-09Tyresö kommun5334662