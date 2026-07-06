Lärare i SV/SO/EN
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan / Grundskollärarjobb / Staffanstorp Visa alla grundskollärarjobb i Staffanstorp
2026-07-06
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
STANSTORPSSKOLAN
Stanstorpsskolan är en F-6 skola med ca 460 elever som ligger i ett bostadsområde med gångavstånd till bibliotek, konsthall och bad. I direkt anslutning till skolan ligger stora och härliga gräs- och grusplaner som utnyttjas för lek och bollspel. Skolan är helt nybyggd och inför höstterminen 2026 finns alltså en helt orörd lärmiljö som vi ska göra till den absolut bästa för våra elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska, SO och engelska på skolans mellanstadium där du också är mentor för en klass. I rollen som mentor har du en regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare och genomför bland annat utvecklingssamtal.
I arbetslaget ingår såväl andra ämneslärare som resurspedagoger. På Stanstorpsskolan har vi valt att dubbelbemanna flertalet lektioner vilket betyder att du kommer samverka i stor omfattning med kollegor.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och ämnesbehörighet
Vi söker dig som har pedagogisk utbildning med uttagen lärarlegitimation samt behörighet i svenska, SO och engelska.Erfarenheter
Du har erfarenhet av liknande pedagogiskt arbete.
Kännedom om styrdokumentet
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
)
245 80 STAFFANSTORP Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Stanstorpsskolan Kontakt
Bitr Rektor
Marie Olsson marie.olsson2@staffanstorp.se +4646251233 Jobbnummer
9993496