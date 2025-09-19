Lärare i Spanska sökes!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Grundskollärarjobb / Säter Visa alla grundskollärarjobb i Säter
2025-09-19
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Säter
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.Om företaget
En skola i Säter söker nu en engagerad vikarie i spanska för årskurs 6 till 9. Uppdraget startar omgående och sträcker sig initialt till november, med goda möjligheter att förlängas över hela läsåret. Du blir anställd av Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela rekryteringsprocessen på uppdrag av skolan.
Du kommer att undervisa i moderna språk (spanska) enligt en grundplanering som redan finns, men som behöver utvecklas under uppdragets gång. Undervisningen sker i årskurs 6 till 9 och innebär både helklass och mindre grupper. Du ansvarar för att skapa en trygg lärmiljö, följa upp elevernas kunskapsutveckling och anpassa undervisningen efter olika behov.
Till din hjälp finns två kollegor på plats som kan stötta och sambedöma, vilket ger goda förutsättningar att lyckas. Du arbetar i Office 365 och förväntas bidra till ett gott samarbete med kollegor.Profil
Vi söker dig som har goda ämneskunskaper i spanska och som är trygg i klassrummet. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever i olika åldrar och med varierande behov. Du har erfarenhet av undervisning, eller är lärarstudent med relevant ämneskompetens.
Du är van vid att arbeta digitalt, gärna i Office 365, och har förmåga att möta elever på olika kunskapsnivåer - från de som behöver extra stöd till de som är högpresterande. Körkort är ett krav för att kunna ta dig till och från uppdraget. Vi ser också att du är ansvarstagande, kommunikativ och har en positiv inställning till samarbete.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanning www.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig. www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jonny Gebara jonny.gebara@clwork.se Jobbnummer
9516723