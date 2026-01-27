Lärare i spanska med lärarlegitimation
2026-01-27
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i spanska med lärarlegitimation till Internationella Engelska Skolan Kista
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad för våra elever. Vi tror att detta beror på vår tydliga värdegrund med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. IES-skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen. Våra skolor är öppna för alla och vi tar emot ansökningar från eleverna enligt principen först till kvarn.Om Internationella Engelska Skolan Kista
Internationella Engelska Skolan (IES) Kista är en del av Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av tvåspråkiga skolor och tar emot elever i årskurserna F-9. IES Kista har 640 elever och 79 anställda. Vi följer den svenska läroplanen där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska.
Vid IES Kista tror vi på höga akademiska förväntningar, tvåspråkig utbildning (engelska och svenska) och ömsesidig respekt mellan elever och personal. Vi strävar efter att utrusta varje elev med kunskap, självförtroende och en stark ansvarskänsla för att förbereda dem för framtida framgång. Vår skola är en gemenskap av yrkesmänniskor, och oavsett om du är ny i yrket eller en erfaren pedagog kommer du att få möjlighet att utvecklas hos oss.
Vi söker nu en legitimerad lärare i spanska för årskurs 6-9.Om tjänsten
Som lärare i spanska vid IES Kista kommer du att:
• Undervisning i spanska för elever i årskurs 6-9 i enlighet med den svenska läroplanen (Lgr22).
• Vara kunnig och passionerad kring ditt ämne.
• Vara en ledare i klassrummet med verktyg att skapa en lugn studiemiljö.
• Planera, genomföra och bedöma engagerande och välstrukturerade lektioner.
• Anpassa och differentiera din undervisning för att möta elevernas olika behov och nivåer.
• Samarbeta med kollegor inom institutionen för moderna språk och i andra arbetslag.
• Bidra till skolans positiva och internationella atmosfär.
Information om tjänstens omfattning: Tjänsten är på 50 % och innebär undervisning för en grupp i årskurs 6, en grupp i årskurs 7, en grupp i årskurs 8 och en grupp i årskurs 9.Kvalifikationer
• Lärarexamen och legitimation i spanska för årskurs 6-9 (svensk lärarlegitimation).
• Stark kommunikationsförmåga på både engelska och svenska.
• Erfarenhet av undervisning i en internationell eller tvåspråkig miljö är meriterande.
• Ett strukturerat, engagerat och professionellt förhållningssätt till undervisning och lagarbete.Ansökan
För att ansöka, skicka in ditt CV, personligt brev och ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skolan. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
