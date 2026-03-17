Lärare i spanska
Vi söker nu en person till en tillsvidareanställning som lärare i spanska åk 7-9, gärna i kombination med svenska/svenska som andraspråk alternativt idrott/engelska.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag som planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen.
Tillsammans med arbetslaget har du ansvar för:
att skapa och utveckla en trygg miljö som lockar och utmanar elevernas utveckling och lärande
att förbereda, utvärdera och dokumentera verksamheten
att utveckla en god relation till eleverna och deras vårdnadshavare
att stödja och inspirera eleverna att nå uppsatta mål
Krav för tjänsten
lärarlegitimation i spanska i åk 7-9
Meriterande för tjänsten
behörighet i svenska/svenska som andraspråk alternativt idrott/engelskaDina egenskaper
Förutom rätt lärarbehörighet, har lätt för att samarbeta med andra och kan ta egna initiativ. Som medarbetare är det en förutsättning att du har det goda bemötande och förhållningssätt som ger möjlighet för eleverna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Du har en vana att jobba digitalt samt att använda kompensatoriska och digitala läromedel. Vi söker en medarbetare som tillsammans med elever och vuxna har förmåga och vilja att utveckla verksamheten. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Österslättsskolan har cirka 400 elever och ungefär 40 medarbetare, fördelade på tre arbetslag. Inom skolan arbetar vi aktivt med likabehandling och gemenskap. Vi strävar också efter hög måluppfyllelse och att eleverna ska ha ett starkt inflytande.
Vi tror att olikheter kan omvandlas till möjligheter där varje individ får förtroende för sina egna förmågor. Österslättsskolan ingår i utbildningsförvaltningen, som har cirka 1 200 medarbetare. Förvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning samt SFI .
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning
Heltid/deltid beroende på om det går att kombinera spanska med svenska/svenska som andraspråk alternativt idrott/engelska
Antal tjänster: 1
Sista ansökningsdag 2026-04-01Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
För mer info om tjänsten kontakta:
Marita Mattsson, rektor, 0454-813 31
Sveriges lärare, 0454-811 86karlshamn@sverigeslarare.se
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Rektor
Marita Mattsson marita.mattsson@karlshamn.se
9802499