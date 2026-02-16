Lärare i spanska
2026-02-16
- Ett jobb med plats för utveckling och växande
Vi bygger nu en stadig grund till befintlig organisation för att skapa tydliga strukturer och processer. Vill du vara med i vår utvecklingsresa mot ökad måluppfyllelse där trygghet och ökad närvaro står i fokus? Sök då tillsvidaretjänsten som lärare i spanska i Krokoms kommun med placering på Nyhedens skola och Änge skola.
Välkommen till oss!
Nyheden är en 7-9 skola med ca 214 elever. Änge är en F-9 skola med 250 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare samt att vi arbetar för en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Våra skolor arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i spanska
Som lärare i spanska möter du engagerade elever och kollegor som vill framåt tillsammans. Du planerar och genomför undervisning utifrån tydliga mål och gemensamma strukturer - alltid med elevens lärande i fokus.
I flera klasser arbetar vi med tvålärarskap vilket innebär att du planerar och undervisar tillsammans med en kollega. Det ger möjlighet till mer stöd för eleverna, större flexibilitet i undervisningen och goda möjligheter till kollegialt lärande.
Dagen kan innehålla allt från gemensamma genomgångar och problemlösning i par, till laborativa inslag och digitalt arbete. Du följer upp elevernas kunskaputveckling och arbetar nära både mentorer och elevhälsa för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.
Hos oss är samarbetet i arbetslagen en självklar del av vardagen. Vi delar erfarenheter, planerar gemensamma teman och stöttar varandra i att utveckla undervisningen.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Lärarexamen med behörighet att undervisa i spanska i årskurs 7-9
• God förmåga att skapa struktur, studiero och engagemang i klassrummet
• Förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar
• God samarbetsförmåga och vilja att bidra till skolans gemensama utvecklingsarbete
• Goda kunskaper i svenska, både muntlig och skriftligt.
Meriterande egenskaper:
• Ämneskombination med SVA eller engelska
• Erfarenhet av undervisning i högstadiet
• Erfarenhet av bedömning, betygssättning och digitala lärverktyg
• Erfarenhet av att arbeta med formativ undervisning och kollegialt lärande
• Intresse för utvecklingsarbete, likvärdighet och elevinflytande
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare.
Sista ansökningsdag är 2026-03-08
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Du är välkommen till ett professionellt team som har höga förväntningar på eleverna och som trivs tillsammans. Kollegiet jobbar för högre måluppfyllelse och ökad närvaro, här tror vi att du kan bidra med din kompetens och erfarenhet.
Det är viktigt för oss som chefer att du känner dig sedd och uppskattad på samma sätt som vi får eleverna att känna sig sedda och uppskattade i sin skolmiljö.
Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra här i Krokom!
Välkommen med din ansökan, ser fram emot att träffas!
Med vänliga hälsningar
Maria Burtus, rektor Nyheden
Malin Hellqvist, rektor Änge
Kontaktperson för tjänsten
Maria Burtus, rektor Nyhedens skola
0640-16205maria.burtus@krokom.se
Malin Hellqvist, rektor Änge skola
0640-16744malin.hellqvist@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
