Lärare i spanska
2025-10-22
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du jobba på en högstadieskola i ett överblickbart lite mindre sammanhang men på en skola med stora ambitioner? Då är du välkommen att söka lärartjänst hos oss i Nossebro, Essunga kommun.
På skolan arbetar ca 40 personer i olika professioner med ett fokus på samarbete och med mål att hela tiden utvecklas och öka vår kompetens.
Vår vision är att alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar. Vägen dit går genom lärarnas engagemang och kompetens som vi ser som vår viktigaste framgångsfaktor. Här satsar vi på våra lärares fortbildning och jobbar aktivt för att få in aktuell skolforskning i undervisningen på skolorna. I kommunen finns det fyra skolor, Bredöl F-6, Jonslund F-6, Nossebro F-6 och Nossebro 7-9. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare till Nossebro skola 7-9 med behörighet att undervisa i spanska. Tjänstens omfattning är 80- 100% .Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare eller har motsvarande kompetens samt alltid sätter eleven i fokus och engagerar dig i verksamhetens gemensamma arbete för att uppnå våra mål. Vi ser att du som person är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta både med vårdnadshavare och kollegor. Är du dessutom strukturerad och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö där eleverna är delaktiga i klassrummet så kan du vara den personen vi söker!Övrig information
Vid anställning kommer vi att kräva registerutdrag. Detta enligt lagen om registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg (SFS 2000:873)
Urval- och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Arbetsplats
Sektor utbildning, Grundskolan, 7-9 skolan Kontakt
Gabriel Hukvist 0512-57009 Jobbnummer
9570099