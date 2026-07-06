Lärare i NO åk 7-9
Kulturella Föreningen F Välgörande Ändamål / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-07-06
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Al-Salamahskolan är en fristående skola som har funnits sedan 1996. Skolans profil är språk. Vi arbetar mycket med att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförmåga.
Vi söker en engagerad NO-lärare för årskurs 7–9
Vill du vara med och inspirera nästa generation inom naturvetenskap? Vi söker nu en behörig och engagerad lärare i NO för undervisning i årskurs 7–9.
Som lärare hos oss blir du en del av ett professionellt och utvecklingsinriktat arbetslag där samarbete, höga förväntningar och goda relationer står i fokus. Du skapar en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin nyfikenhet inom biologi, fysik och kemi.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO i årskurs 7–9.
• God förmåga att skapa struktur och ett positivt lärandeklimat.
• Engagerad, flexibel och relationsskapande.
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande.
Vi erbjuder
• En trivsam arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor.
• Möjlighet att vara med och utveckla skolans verksamhet.
• En arbetsmiljö där samarbete och elevens bästa står i centrum.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@alsalamahskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HT2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturella Föreningen F Välgörande Ändamål
, http://www.alsalamahskolan.com
Husievägen 17 (visa karta
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212 33 MALMÖ Arbetsplats
Al-Salamah Skolan, Kulturella förening f välgörand Kontakt
Rektor
Khaled El-Cheikh Issa rektor@alsalamahskolan.com 040-22 27 44 Jobbnummer
9994653