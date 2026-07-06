Lärare i musik och fritidshem - Danmarks skola
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-06
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
På Danmarks skola får du möjlighet att arbeta i en liten och trygg verksamhet där varje medarbetare gör skillnad. Vi har ett gott samarbetsklimat, engagerade kollegor och en organisation som främjar nära samarbete mellan skola och fritidshem. Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i en verksamhet där elevernas trygghet, lärande och relationer står i fokus.
Danmarks skola är en liten och trygg F–5-skola med cirka 140 elever, belägen strax utanför Uppsala stadskärna. Med buss tar det endast cirka 10 minuter från centralstationen till skolan.
På Danmarks skola arbetar vi aktivt för en inkluderande lärmiljö där alla elever ska ges möjlighet att lyckas och utvecklas. Detta genomsyrar både våra fysiska lärmiljöer och den pedagogik vi använder i verksamheten. Arbetsplatsen präglas av en stark gemenskap och ett kollegium där vi ställer upp för varandra och arbetar tillsammans för elevernas bästa.
Skolan är organiserad i två arbetslag – ett lärararbetslag och ett fritidsarbetslag – där samverkan mellan professionerna är en naturlig del av verksamheten. Fritidshemmet är en viktig del av elevernas hela skoldag och vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet, lärande och utveckling för alla elever.
Danmarks skola är också en partnerskola och tar löpande emot lärarstudenter från lärarutbildningen, vilket bidrar till en utvecklande och reflekterande arbetsmiljö.
Läs mer om oss. (https://danmarksskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i musik (30%) som också kommer att arbeta på vårt fritidshem.
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnet musik på 30%. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument för våra elever i åk 1-5.
I tjänsten ingår också att arbeta tillsammans med behöriga kollegor på vårt fritidshem och samverka med klasslärarna kring elevernas skoldag. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa ett meningsfullt innehåll för elevernas hela skoldag. Det ingår även att genomföra pedagogiska aktiviteter ute och inne. Det är viktigt att du kan se och förstå enskilda elevers behov men också att du kan ta ansvar för helheten.
Under skoltid kommer du förutom att undervisa i musik att vara ett stöd till undervisande lärare exempelvis genom att dela upp klasser eller stötta elever i klassrummet. Planeringstid kommer att finnas utifrån behov och upplägg i schemat.
Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Tjänsten kräver god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Om du kunskap och erfarenhet av NPF ses det som önskvärt. Legitimation för arbete i fritidshem är även meriterande för tjänsten.
I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Som person är du utåtriktad och social. Du har lätt för att skapa kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. I ditt arbete har du förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. I din undervisning anpassar därav sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Elin Holmqvist, rektor, 018-727 53 30.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Elin Holmqvist 018-727 53 30 Jobbnummer
9993004