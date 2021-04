Lärare i musik, Björkskataskolan, 75% - Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 - Grundskolelärarjobb i Luleå

Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 / Grundskolelärarjobb / Luleå2021-04-07Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Björkskataskolan ligger centralt i stadsdelen Björkskatan. Läsåret 2020/21 har vi 358 elever från årskurs 7 till 9. Här jobbar erfarna och engagerade lärare och pedagoger, ledare och yrkesmänniskor. På Björkskataskolan tror vi på att tillsammans skapa bra stämning och bygga relationer mellan alla på skolan. Vi har ett fint närområde med hockeyplan, fotbollsplan och basketplan, samt fina studiemiljöer inomhus med bra ljus, luft och ljudnivå.På skolan finns bland annat en lärstudio för extra stöd, där elever får hjälp av våra engagerade och duktiga lärare. Arbetslagen samarbetar med det lokala elevhälsoteamet, som består av skolledning, resurspedagog, specialpedagoger, kurator, SYV och skolsköterska. Vi har också ett väl fungerande elevråd som ger goda möjligheter till elevinflytande, och det ger engagerade elever som bryr sig om sin skola och utbildning.Vision: Björkskataskolan är möjligheternas skola där goda relationer, bra arbetsmiljö och kunskap leder oss framåt.Verksamhetsidé: Björkskataskolans personal stödjer elevers lärande som sker både i skolan och på fritiden. Vi tycker det är viktigt att alla elever får goda och hållbara kunskaper och att eleverna kan verka under arbetsformer anpassade efter olika behov och förutsättningar. Alla elever och all personal mår bra, trivs och känner trygghet i en lugn och kreativ miljö. Vi möter alla på skolan med respekt och höga förväntningar, och hjälper varandra när det behövs. Det är roligt att gå på Björkskataskolan och vi är stolta över vår skola.2021-04-07På Björkskataskolan ökar vi i antal elever, från 358 till 393, hösten 2021 och behöver utvidga lärarkollegiet. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten.I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.Du har behörighet och legitimation för undervisning i musik på högstadiet. Det är även meriterande att arbeta språk -och kunskapsutvecklande. Du har goda kunskaper i att använda digitala verktyg som pedagogiskt redskap och som kommunikation i lärandet. Vi arbetar för att få en så hälsofrämjande skola som möjligt på olika plan för ökad hälsa och mående hos våra elever. Du är en viktig länk i att föra det arbetet framåt.Det är av stor vikt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och tydliga ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.Titta gärna på en film som sammanfattar våra nuvarande elevers tankar om hur det är att gå på Björkskataskolan:ÖVRIGTVi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalavdelningen.Tips!Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommunAlla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobbVaraktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde 11 augusti 2021. Tidsbegränsad till och med 2022-12-22. Tjänstgöringsgrad 75%.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-10Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-95676910