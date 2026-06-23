Lärare i modersmål Tigrinja , Amarinja åk F-9
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2026-06-23
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Modersmålslärare åk F-9Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Stefanskolan är en kristen friskola belägen i Norra Ängby i Bromma, västra Stockholm, ett tryggt och lummigt villaområde med goda parkeringsmöjligheter och nära till tunnelbana. Judarskogens naturreservat, Mälaren och Kyrksjölötens naturreservat ligger nära intill skolan.
Stefanskolan arbetar aktivt och med energi för att skapa en varm och familjär atmosfär där barnen kan växa i sin egen takt och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vår likabehandlingsplan är levande och vi har nolltolerans mot mobbing.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärostilar arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Det svenska språket är en nyckel in i vårt samhälle. Vårt mål är att alla barn ska ha ett rikt ordförråd och behärska språket väl.
Vi har positiv tillväxt och stora ambitioner. Skolan präglas av ett gott klimat, engagemang och värme. Vi ser du tycker om att vara del i att påverka, förbättra, utveckla och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före.
Vi ser att du:
• är legitimerad lärare och behörig att undervisa i ämnet.
• har erfarenhet av undervisning inom grundskolan
• är kreativ och utåtriktad
• tycker om och har förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
älskar att göra skillnad för våra elever, ge dem en god grund samtidigt som du alltid värnar deras potential och integritet.
Vi söker
En lärare behörig i ämnet modersmål tiginja och amarinja .4 h/ vecka.
Arbetstid
4h/ vecka.Ersättning
Timlön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
OBS. skriv "ansökan modersmål" som meddelande i mailet.
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande med paus i juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan modersmål". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
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168 56 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9975938