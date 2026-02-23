Lärare i matematik
Vill du utbilda elever i en trygg skolmiljö där kunskap och kultur berikar varandra?
Välkommen till Fryxellska skolan!
Vi är en fristående grundskola belägen i centrala Västerås med cirka 860 elever i årskurserna 4-9. Vi är en profilskola med inriktningarna dans och kör, vilket ger våra elever möjlighet att kombinera sina akademiska studier med kultur. Vi tror på att samspelet mellan kunskap och kultur är en bidragande faktor till att lyckas och må bra i skolan. Vi samarbetar för att skapa en trygg skola med studiero och ett lustfyllt lärande och vår värdegrund bygger på trygghet, glädje, ansvar, hänsyn och utveckling, vilket genomsyrar hela vår verksamhet.
Nu behöver vi dig, en behörig lärare i matematik
I din tjänst som lärare hos oss kommer du att undervisa i matematik i årskurs 4-9 där du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen samt bidrar aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi ser styrkan i teamet
Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta inom ämneslag, där du tillsammans med kollegor utvecklar undervisningen och skolans pedagogiska arbete. Våra profiler är också en viktig del av skolans verksamhet och du blir involverad i dem på olika sätt vid projekt, konserter och föreställningar. I rollen ingår även mentorsskap. Utöver detta förväntas du stödja och motivera eleverna i deras lärande och personliga utveckling, så att de får de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik.
Behörighet i NO-ämnen är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du är en lärare som
Skapar goda och trygga relationer till eleverna.
Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, och låter det påverka hur undervisningen utformas.
Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ger stöd och stimulans utifrån elevens behov.
Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet och intresse.
Är trygg i ditt pedagogiska ledarskap.
Ser IKT som ett självklart verktyg i din undervisning.
Är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Vi erbjuder
En arbetsplats som värdesätter kompetensutveckling och erbjuder individuell utvecklingsplan.
Friskvårdsbidrag och möjlighet till gemensamma friskvårdsaktiviteter varje vecka.
Förmånliga arbetsvillkor så som kollektivavtalad tjänstepension, föräldrapenningstillägg, flexpension, cykelförmån och avgiftsfri pedagogisk måltid.
En kreativ och stimulerande arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas!
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum då intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om du erbjuds anställning inom skola är du i enlighet med skollagen skyldig att visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Så ansöker du
