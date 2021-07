Lärare i ma/nk/data till på Snitz Gymnasium - Academedia Support AB - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Academedia Support AB

Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-07-07Lärare i ma/nk/data till på Snitz GymnasiumDet här blir du en del avPå Snitz skolor möts du av glädje, energi och kreativitet. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för studier och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.Ditt uppdragVi erbjuder nu ett vikariat på 100% under kommande läsår 21/22. Denna tjänst är mer än bara en vanlig lärartjänst inom dessa ämnesområden. Tjänsten är en tvåläraruppdrag där ditt huvudfokus kommer att vara att stödja eleverna. Det innebär att du inte kommer att ha det administrativa undervisningsansvaret, utan att huvudfokus kommer att vara att arbeta operationellt tillsammans med den andre läraren under lektionstiden. Du behöver vara särskilt kompetent vad gäller att möta elever som har ett stort behov av stöd och stöttning under hela sin skoldag samt en god lagspelare. Du behöver också ha ett salugent förhållningssätt gentemot eleverna.2021-07-07I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom matematik, naturkunskap och datorämnen.Vi söker dig som vill anta nya pedagogiska utmaningar och som har erfarenheter av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar. Du ser fram emot att arbeta tätt tillsammans i team med gemensamma mål och med fokus på eleverna. Du arbetar formativt och aktivt för inkludering och är skicklig på att individualisera undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Du ska vara förtrogen med skolans styrdokument, såsom skollag och läroplan. Att uppmuntra medinflytande, öppenhet och tolerans ser vi som självklart.Som person är du stabil och trygg med förmåga att arbeta självständigt. Du är en god organisatör, har struktur och ordning samtidigt som du har förmågan att vara flexibel och beredd på snabba vändningar i det dagliga arbetet. Ditt förhållningssätt, din samarbetsförmåga och kommunikation bygger på ett lösningsfokuserat perspektiv vilket genomsyrar de möten du har med kollegor, elever och vårdnadshavare.Vi erbjuderPå Snitz får du arbeta med fantastiska elever i en liten skola med små klasser. Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsten är en [En tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet).] [Ett vikariat för tidsperioden [tidsperiod]]. [En allmän visstidsanställning för tidsperioden [tidsperiod]]. Tillträde enligt överenskommelse.Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor [Förnamn] [Efternamn] på [telefonnummer] eller mailadress [mailadress].Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06AcadeMedia Support AB5851179