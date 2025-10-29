Lärare i hem- och konsumentkunskap, årkurs 6-9
2025-10-29
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Bergaskolan
Bergaskolan är en 7-9-skola som ligger centralt i Smedjebacken. Skolan har ca 270 elever och 40 personal. Lokalerna är genomgående ändamålsenliga, rymliga och fräscha. Skolans placering erbjuder, trots sitt centrala läge, fina grönytor och närhet till skog och mark. Skolans storlek möjliggör att alla vuxna och elever känner igen varandra, även om inte alla möts i undervisningen.
Vår skola präglas av goda relationer och ett gott samarbete, både mellan personal, elever och vårdnadshavare. Lärarna arbetar tillsammans i ämneslag, som de också delar arbetsrum med, och varje vecka träffas arbetslag där lärarna som undervisar samma elever hjälps åt med olika strategier. De flesta lärarna är mentorer, men vi har också studiecoacher som stöttar upp extra kring de elever som behöver det. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en lärare i hem- och konsumentkunskap i kombination med något annat ämne.
• I arbetsuppgifterna ingår undervisning i ämnet för årskurs 6-9, samt mentorskap.
• Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tiden.
Tillträde i januari 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för undervisning inom grundskolan.Dina personliga egenskaper
• Ett engagemang för lärande och att vara en viktig vuxen i våra ungdomars liv.
• Du är en positiv och tydlig ledare, som visar eleverna vägen och skapar delaktighet.
• Du kommunicerar höga förväntningar på eleverna, samtidigt som du stödjer elevernas möjlighet att leva upp till dessa.
• Din undervisning är välplanerad och anpassad efter din aktuella elevgrupps behov.
• Du har en god värdegrund och en positiv människosyn, som märks både i ord, handling och bemötande.
• Du skapar goda relationer till alla elever, genom att vara öppen, prestigelös och en god förebild.
• I relation till kollegor är du intresserad av att dela med dig av erfarenheter, lära av andra och att samarbeta.
• Du är lösningsfokuserad, och vill arbeta på en arbetsplats där tillit är grunden för vårt förhållningssätt och bemötande.
Vi erbjuder
När du anställs hos oss får du en introduktionsperiod som anpassas efter dina förkunskaper.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Sara Sundh, Rektor, 0240660204, sara.sundh@smedjebacken.se
Annette Öberg, Sveriges lärare fackligt ombud, annette.oberg@edu.smedjebacken.se
Anders Varga, Sveriges lärare fackligt ombud, anders.varga@edu.smedjebacken.se
Arbetsplats
Skolgatan 23 A
777 31 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5033920867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Sveriges lärare fackligt ombud
Annette Öberg annette.oberg@edu.smedjebacken.se Jobbnummer
9579317