Lärare i fritidshemmet 70-100%
2026-05-06
Vi söker en lärare till vårt fritidshem. Behörighet är ett måste för att söka jobbet. Du kommer att arbeta i vårt fritidshem för de äldre barnen i åk 3-6.
Växjö Internationella Grundskola (VIGS) är en friskola som funnits i 15 år. Vi är en enparallellig F-9-skola. Skolan har ca 235 elever och vi flyttade in i våra nyrenoverade lokaler på Norremarksområdet 2014/2015. Våra klasser på lågstadiet har 20 elever per klass och på högstadiet är vi 26 i varje klass. På alla lektioner F-6 och många åk 7-9 så finns det resurslärare med för att stötta upp för de elever som behöver. Vi har motiverade elever från världens alla hörn och det finns en god studiekultur bland eleverna. Vi undervisar på både svenska och engelska och har som mål att göra våra elever tvåspråkiga. Detta innebär att du måste behärska både svenska och engelska, varav minst ett helt flytande och det andra på en nivå så att du kan förstå och göra dig förstådd. Vi ser gärna att du tar med eleverna på studiebesök eller bjuder in olika aktörer i samhället för att fördjupa förståelsen för ett visst ämnesområde.
Vår vision är: Med engelska i fokus utvecklar vi nästa generations globala medborgare.
Skolans personal är mycket engagerad och kunnig med en mycket låg personalomsättning. Vi trivs tillsammans och stöttar varandra. För oss är trygghet och studiero mycket viktigt och vår litenhet gör att elever och lärare känner varandra väl och det gynnar trivsel och därmed inlärning. Vi har en tät kontakt med vårdnadshavare om så behövs.
Du är legitimerad lärare i fritidshemmet. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du har lätt att skapa goda relationer till eleverna samt har idéer kring utveckling av fritidshemmet. Du är lösningsfokuserad, kreativ och har en positiv elevsyn. Du samarbetar väl med såväl kollegor som vårdnadshavare. Du har helst några års erfarenhet. Du är van vid att planera, genomföra och utvärdera fritidshemsverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löpande urval tillämpas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: henrik.lacko@vigs.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lacko Internationella Grundskola AB
Norremarksvägen 8 (visa karta
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Lacko Internationella Grundskola AB Kontakt
Rektor F-6
Henrik Lacko henrik.lacko@vigs.se 0727348640
9893571