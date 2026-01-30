Lärare i fritidshemmet
2026-01-30
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Skånhällaskolan är en F - 6 skola med ca: 420 elever. Skolan är belägen i västra Lindome med gångavstånd till pendeltåg. Nära skolan finns en stor och mycket uppskattad skolskog. Som personal på Skånhällaskolan får du egna arbetskläder samt tillgång till en egen PC. Alla elever i årskurs 1-6 har varsin chromebook, i förskoleklass arbetar vi med ipads. Klassrummen är utrustade med modern digital teknik.
På Skånhällaskolan värnar vi om arbetsmiljön för både elever och personal. På skolan arbetar vi med ökad rörelse och bättre hälsa, vi har en rörelsegrupp som erbjuder eleverna rastaktiviteter och rastpromenad. Forskningen visar att detta bidrar till ökad inlärning, välbefinnande samt till högre måluppfyllelse. Vi arbetar för att eleverna skall känna lust och nyfikenhet att lära under hela sin skolgång. På skolan har vi ett inkluderande arbetssätt och strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö i både klassrum och fritidshem.
På skolan har vi också ett fint skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie samt en stor och fin idrottshall som kan användas både under skoltid och på fritids.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett trevligt arbetslag. Vi förväntar oss att du har ett positivt synsätt, tycker om nya utmaningar, är initiativrik, tar ansvar, är kreativ och vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi bedriver kompetensutveckling inom digitalisering och arbetar för att utveckla framtidens fritidshem. Vi värnar om det kollegiala lärandet och arbetar i team kring eleverna. På Skånhällaskolan är fritidshemmen organiserade årskursvis och du kommer att ingå i fritidspedagogernas nätverk på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare mot fritidshem.
Du skall kunna planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån läroplanens mål och riktlinjer.
Du har god förmåga att leda en barngrupp och se varje individ.
Du kan ta egna initiativ och är intresserad av barns lärande och utveckling.
Kunskaper inom IKT är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av arbete med elever inom npf är meriterande.
Meriterande är också förmåga att organisera, planera och samordna (ex: vikariehantering).
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
