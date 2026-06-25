Lärare i fritidshem till Sundskolan
Örnsköldsviks kommun / Förskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla förskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Som fritidspedagog kommer du ha en viktig roll i den dagliga verksamheten där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor på ett allsidigt sätt. En viktig del i arbetet är att jobba för att alla barn ska bli sedda och känner att de har en självklar plats på skolan och fritidshemmet.
Du ansvarar för att ge barnen en lärande, utmanande, meningsfull, kreativ samt spännande lek och lärandemiljö. Tillsammans med dina kollegor för du en ständigt levande pedagogisk dialog med en vilja att förändra, fördjupa och utveckla.Kvalifikationer
Vi söker dig med legitimation som fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp. Du har ett positivt förhållningssätt och intresse för att utveckla arbetsmetoder samt sprida kunskap och erfarenheter till kollegor.
Vänligen bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Karin Edlund, Sveriges Lärare 070-6667734 Jobbnummer
9979783