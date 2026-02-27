Lärare i fritidshem till Söderhamns kommun
2026-02-27
Ditt uppdrag
Till läsåret 26/27 söker vi en lärare till fritidshemmet på Mo skola.
I rollen som lärare på fritids ansvarar du för att eleverna får roliga och lärorika aktiviteter, utifrån deras intressen och behov. Du ser till att undervisningen är tydlig och utvecklande, och att den hänger ihop med det eleverna gör i förskoleklassen och skolan.
Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga och ha inflytande över vad som händer på fritids. Du kommer också att planera och hålla i skolans rastaktiviteter.
Beskrivning av arbetsplatsen
Mo skola kännetecknas av en trygg, stimulerande och lustfylld skol- och lärandemiljö där målet är att alla känner delaktighet och inflytande. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6 och skolan har en fantastisk utemiljö. Här finns en stor lekpark, en fotbollsplan som blir isbana på vintern samt en basketplan och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. Mo är en gammal jordbruksbygd med ett stort gravfält från järnåldern, här lockar vackra små sjöar som Bocksjön, Acktjärn och Igentjärn till fiske och bad.
Din kompetens
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem och legitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i fritidshem sedan tidigare.
Vi tror att denna tjänst passar dig som är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du är initiativtagande, van att sätta igång aktiviteter, jobba mot utsatta mål och uppnå resultat i det du gör. Samtidigt har du förmågan att kunna planera, prioritera och förändra inriktning när målen ändrar sig.
Den här rollen passar dig som är en god ledare och arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Att lätt kunna skapa kontakter och underhålla relationer är viktigt i arbetet som lärare.
Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, utifrån det har du förmågan att anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan leda och motivera andra på ett sätt så att gemensamma mål uppnås och att du ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
