Lärare i fritidshem till Hjuviksskolan - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-04-15I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-15Hjuviksskolan ligger 100 meter från havet med härlig natur, friska vindar och salta bad i närområdet. Hjuviksskolan har cirka 150 elever från förskoleklass till och med år 3, samt barn i fritidshem för dessa årskurser.Vi arbetar för att våra elever skall känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. I detta arbete är våra kamratstödjare och elevrådet viktiga länkar mellan barn och vuxna. På Hjuviksskolan arbetar vi i ett öppet och vänligt klimat med ett starkt elevfokus. Hos oss får eleverna en gedigen kunskapsgrund och möjlighet att utveckla sina förmågor.Inför höstterminens start söker vi nu tre lärare i fritidshem. Som lärare i fritidshem skall du utveckla och bedriva pedagogiskt arbete tillsammans med övriga personal i arbetslaget. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och analys av arbetet kring elevers utveckling och lärande i enlighet med skollagen.Du som söker ska har en högskoleexamen som Lärare i fritidshem. Även du som studerar sista terminen till lärare i fritidshem och förväntas ta din examen våren 2021 är välkommen att söka. Om du erhåller tjänsten kommer du att få en tidsbegränsad anställning under 6 månader i avvaktan på legitimation. Vi vill även att du har god it-kompetens då dator/ipad används som arbetsredskap i undervisningen samt i all dokumentation.Vi vill att du som söker:gillar att tänka nytt, ser möjligheter att utveckla och utvecklas i en skola i förändring, du är flexibel och är van att arbeta lösningsfokuserat.Att du som person har lätt för att samarbeta och kommunicera i tal och skrift med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare ser du som en förutsättning för att lyckas i uppdraget.Du är stabil och trygg i dig själv. Du har förmågan att motivera eleverna i deras lärande och att skapa förståelse.Du agerar utifrån vision, mål och policy och lägger stor vikt vid att verksamheten håller hög kvalitet.Du har en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer.Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-29Göteborgs kommun5694340