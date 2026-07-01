Lärare i fritidshem, Strömsskolan
Lilla Edets kommun / Förskollärarjobb / Lilla Edet Visa alla förskollärarjobb i Lilla Edet
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Strömsskolan är vackert belägen på västra sidan av älven i ett naturskönt område som inbjuder till att undervisning i uteklassrum. Vi är en växande skola med för närvarande ungefär 350 elever, vi arbetar i årskurser, vilket innebär att man planerar, genomför, analyserar och utvärderar undervisningen gemensamt inom årskursen, med hög flexibilitet inför möjligheter att gruppera elever i olika konstellationer efter behov av intresse, stöd eller utmaning.
Ett aktivt arbete kring innanförskap är centralt för vår skola, alla elever ska känna sig sedda och ha möjlighet till inflytande under sin skoldag. Vi satsar på "aktiva raster" ledda av personal och elever för att öka elevernas förenade samspel och få möjlighet till varierade aktiviteter.
Samverkan och samarbete, en "vi-känsla", alla professioner inkluderade, är ledord för vår skola, allt med elevens bästa för ögonen.
Din roll
På skolan finns idag tre fritidsavdelningar:
två för yngre elever
en för äldre elever
Som grundlärare i fritidshem ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga medarbetare på enheten.
Tjänsten innebär arbete både i skolan och på fritidshemmet, vilket ger dig ett helhetsperspektiv kring elevernas utveckling och lärande under hela dagen.
Vi ser fritidshemmets kompletterande lärandeuppdrag som en central del i elevernas utveckling och måluppfyllelse. Genom undervisning som utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter vill vi väcka nyfikenhet och inspirera till nya upptäckter.
All verksamhet på fritidshemmet är förankrad i läroplanen för att säkerställa hög kvalitet och en likvärdig utbildning.
Det är meriterande om du har behörighetsgivande examen i ett praktiskt-estetiskt ämne, gärna bild.
Vem är du?
Du är behörig lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i praktiskt-estetiskt ämne.
Du har social kompetens och är självständig med ansvarskänsla.
Du behöver kunna visa upp ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Som medarbetare i Lilla Edets kommun har du god digital förmåga och använder digitala verktyg på ett tryggt och flexibelt sätt i vardagen.
Har du tidigare erfarenhet från att arbeta i fritidshemsverksamhet samt skola är detta meriterande.
Vi förväntar oss ett stort engagemang för uppdraget och att du drivs av möjligheten till att utveckla fritidsverksamheten. Viktigt är också att det skall finnas en vilja hos dig att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan, både fritidspersonal och skolpersonal, hela tiden med fokus på att våra elevers möjligheter till utveckling maximeras.
Vi erbjuder
Kollegial kompetensutveckling på arbetstid
Tillsammans med engagerade kollegor deltar du i strukturerad kollegial kompetensutveckling med fokus på undervisningskvalitet och utvecklingsarbetet som bedrivs på skolan, både för fritidsverksamheten och för skolverksamheten.
Nära och förtroendefullt samarbete
Du arbetar i nära samverkan med dina kollegor samt med skolledning och elevhälsa i en organisation som värdesätter dialog, delaktighet och gemensamt ansvar.
Friskvårdsbidrag
Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år som en del av våra hälsofrämjande aktiviteter. Vi arbetar för att personalen ska ha möjlighet till friskvård varje vecka under arbetstid.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Sektor Bildning, Lilla Edets kommun Kontakt
Agneta Johansson agneta.johansson@lillaedet.se 0520-659944 Jobbnummer
9986166