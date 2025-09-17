Lärare i fritidshem sökes till Sturebyskolan
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Sturebyskolan är en F-9-skola med ca 1160 elever belägen i södra Stockholm.
Vi har goda resultat och ett högt söktryck.
Fritidsverksamheten för de lägre åldrarna är fördelat på fyra enheter. På enheterna finns fritidssamordnare som arbetsleder verksamheten.
I utvecklingsarbetet för fritids samverkar fritidspersonal, fritidssamordnare och skolledning för att kunna erbjuda våra elever en likvärdig undervisning på fritidshemmet.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Sturebyskolan en lärare mot fritidshem som har ett brinnande intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån läroplan, elevernas intresse och behov utformar en meningsfull fritid. I arbetet utgår du från fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten.
Under skoldagen har du din tillhörighet i en klass som Fritidsmentor, med ett tydligt samverkansuppdrag. Under fritidstid samarbetar du med övrig fritidspersonal och strävar efter hög kvalitet i undervisningen. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del i ditt uppdrag och har alltid elevens bästa i fokus. Som lärare mot fritidshem utgår vi ifrån att du är insatt i läroplanens kapitel för fritidshemmet och att du kan utgår från den i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I uppdraget som fritidsmentor har du utöver den gemensamma fritidsplaneringen även egen planeringstid och samplanering med klassens mentor.
I din roll som fritidslärare är du strukturerad och engagerad. Du använder dig av ett lågaffektivt bemötande och klarar av att möta ett brett spektra av behov hos dina elever. Som person är du samarbetsvillig, prestigelös och flexibel. Du hittar balansen mellan att med hög energi och glädje även kunna arbeta med struktur och tydliga gränsdragningar.
Då vi ser oss som en lärande organisation uppmuntrar vi även dig som är nyexaminerad att söka.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Legitimerad Lärare i fritidshem
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Sturebyskolan Kontakt
Elin Hjorth 0850840077 Jobbnummer
9514320