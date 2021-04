Lärare i fritidshem sökes till Påvelundsskolan F-6 Grundsärskola - Göteborgs kommun - Förskollärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Förskollärarjobb / Göteborg2021-04-14I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-14Påvelundsskolan F-6 är en skola med ca 460 elever i grundskola och grundsärskola. Våra arbetslag kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens.Vi söker nu en lärare i fritidshem till vår grundsärskola för elever i årskurs 1-6. Elevgruppen består av elever som läser både ämen och ämnesområden. Du kommer att vara en del av ett arbetslag som ser samarbete som en självklarhet och som ser till att skapa en inspirerande och lärorik verksamhet för våra elever både under skoldagen och under fritidstiden. Under skoltid kommer du även ha ansvar för undervisning som kan vara både i grupp och enskilt. Tillsammans med dina kollegor skapar du ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med målen.Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter runt elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med andra funktionsvariationer. Du har ett helhetsansvar för undervisningen i fritidshemmet. Tillsammans med elevassistenter arbetar du med att skapa en gynnsam lärmiljö för eleverna så att de kan nå sin fulla potential utifrån varje individs speciella behov.Tillsammans med pedagoger, ledning, elevassistenter och elevhälsa bidrar du till utveckling av verksamheten i grundsärskolans tidigare år. Du kommer att arbeta nära elever som har skilda behov både gällande inlärning och omsorg, vilket gör att du även behöver stödja elever under hela skoldagen vid tex aktivitetsbyten och raster. En viktig del av ditt arbete är att hjälpa eleverna i relationsskapande aktiviteter. Du behöver även kunna hjälpa till med tex, hygien och toalettbesök.Välkommen till ett utvecklande och brett uppdrag. Tillsammans gör vi varandra bra och bättre.Vi söker dig med utbildning för uppdraget och legitimation för undervisning på fritidshemmet. Har du behörighet att undervisa i något ämne är det meriterande.För oss är det viktigt att du är engagerad och vill vara en del av elevens utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kvalifikationer och egenskaper. Du ska vara trygg och stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt samt bibehålla ett lugn, gott humör gentemot elever vid press och motgångar. Du är hänsynstagande och har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssna, förstå och visa omtanke. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet, alltid för elevernas bästa arbetar vi för att skapa den bästa skolan för eleverna.Har du tidigare erfarenhet är det meriterande men vi välkomnar självklart även dig som är nyutexaminerad. Det viktigaste för oss är att du är engagerad i ditt arbete!Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och ett utvecklande kollegialt lärande.Är du intresserad och har en genuin glädje för yrket är du den vi söker. Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. 