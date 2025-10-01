Lärare i fritidshem Skoftebyskolan
2025-10-01
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Brinner du för fritidspedagogik och vill göra skillnad för våra elever? Då kan du vara den vi söker!
Verksamheten
Skoftebyskolan ligger naturskönt på östra sidan av älven i Trollhättan, med skogen runt knuten och närhet till Innovatum Science Center och N3.
Här går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, och vi har fem fritidsavdelningar.
Om tjänsten
Vi söker två engagerade och drivna lärare i fritidshem som vill bidra till våra elevers utveckling genom ett formativt förhållningssätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling av fritidshemmet samt stärka samverkan mellan skola och fritids. Du undervisar på ett av skolans fritidshem samt under skolans raster eller inom ditt ämne, och du är en viktig del av elevernas hela skoldag.
Du ser vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner och arbetar aktivt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad lärare i fritidshem, gärna med behörighet i idrott och hälsa.
• Har ett elevcentrerat förhållningssätt och en stark vilja att skapa en meningsfull och utvecklande fritid för eleverna.
• Är lyhörd, positiv och ansvarstagande.
• Har god förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning utifrån gällande styrdokument och elevernas behov.
• Har lätt för att samarbeta och värdesätter goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Anställning
Anställning sker löpande under rekryteringsprocessen. Tillträde sker efter att erforderliga beslut har fattats. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
