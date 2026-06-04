Lärare i Fritidshem och hem- och konsumentkunskap
Örebro kommun / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-06-04
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Vi på Tybblelundsskolan söker dig som är behörig lärare i fritidshem med behörighet för undervisning i hem- och konsumentkunskap. Är du en kreativ person med förmågan att bygga förtroende hos människor i din omgivning som vill vara med och forma dagens unga i en stimulerande skol- och fritidshemsmiljö? Då kan det här vara platsen för dig, varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Välkommen till oss på Tybblelundsskolan! I rollen som lärare i fritidshem hos oss kommer du att ingå i ett team med kollegor och arbetet sker i årskursvisa arbetslag utifrån ett heldagsperspektiv där samarbete är viktigt. Du är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap där du under skoldagen kommer att undervisa årskurs 6.
Arbetstiderna på fritidshemmet är i dagsläget förlagda mellan 05.50-17.45, där öppning eller stängning kan ingå i tjänsten. I ditt dagliga arbete har du ett stort fokus på våra elevers trygghet, inflytande och delaktighet. Om du även vill vara en del av ett ständigt utvecklingsarbete tillsammans med dina härliga kollegor, är det här platsen för dig!
Exempel på arbetsuppgifter:
undervisa i hem- och konsumentkunskap
enskilt och tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget planera genomföra och utvärdera undervisning inom fritidshemmet
anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
arbeta för våra elevers trygghet, inflytande och delaktighet
stödja elevers sociala utveckling och fostran
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan ligger sydost om Örebro stadskärna i närheten av Örebro universitet och är granne med Tybblelundshallen. Det är en treparallelig grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. I dagsläget har vi ca 500 elever och ca 70 personal. I varje årskurs finns ett arbetslag som arbetar nära eleverna med undervisning och fritidsverksamhet.
På Tybblelundsskolan har vi utvecklat rastverksamheten och skolgårdslärandet. Vi har en utefritidsverksamhet där det samarbetas mellan årskurserna. Vi ser dessutom att vi kan lära mycket av varandra och utvecklas tillsammans, därför jobbar vi för ett kollegialt lärande i samtliga arbetslag. Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som lärare i fritidshem samt hem- och konsumentkunskap är det viktigt att du har lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektor. Du har förmågan att lyssna och kommunicera samt bidra till en lugn och trygg skolmiljö för eleverna. Du är trygg och engagerad i din roll, du kan se till helheten och anpassa dig efter behov och situationens förutsättningar. Du är duktig på att entusiasmera och har ett kreativt tänkande samt har inga problem att leda aktiviteter. Vidare har du god kunskap om barns utveckling och lärande, samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
För att uppnå verksamhetens mål förväntar vi oss att du är driven och på ett strukturerat sätt tar ansvar för dina uppgifter. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem och i hem- och konsumentkunskap för årskurs 4-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
tidigare erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem
tidigare erfarenhet att undervisa i hem- och konsumentkunskap
utbildning i vägledande samspel ICDP
erfarenhet av att arbeta med bildstödTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 10 augusti
Antal tjänster: 1
Övrig information
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten är en semestertjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1056/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Mariana Özel Gülger +4619215234 Jobbnummer
9946845