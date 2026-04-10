Lärare i fritidshem, graviditetsvikariat ca 1 år
Vi gratulerar vår medarbetare, lärare i fritidshem, som väntar tillökning och nu letar vi efter hennes vikarie för lite mer än ett år!
Välkommen till oss på Frändeskolan! Vi är en skola med ca 200 elever fördelade från förskoleklass till åk 6 som ligger i Frändefors. Vi har två fritidsavdelningar med utvecklat och tillitsfullt samarbete och under de flesta veckorna på skolloven har även Rösebo skolas elever sin fritidsverksamhet på Frändeskolan.
Tillsammans arbetar vi för en trygg och lärande skola. Hos oss är "alla elever, allas ansvar" och vi vet att vi kan göra så mycket mer genom att arbeta med samsyn, delaktighet och engagemang.
Ett tryggt klimat med respekt och gemenskap är goda byggstenar för viljan att lära, utvecklas och kan ge drivkraft till att ta ansvar. Vi vill skapa en tillgänglig lärmiljö både inom- och utomhus som stimulerar och skapar möjlighet för att pröva nytt och samtidigt ta vara på den erfarenhet och kunskap vi har med oss.
Vi arbetar gemensamt för att utveckla vår fritidshemsverksamhet. Redan förra läsåret fick vi del av statsbidraget för "Språkstärkande insatser under skollov", vilket har medfört att vi haft stort fortbildningsfokus på utveckling inom språkstärkande arbete. Vi har haft goda möjligheter och investerat i riktade satsningar på skön- och faktalitteratur, hittat former för interaktiv bokläsning, skrivande, nyttjat estetiska lärprocesser och kombinerat detta med tematiska utflykter under skolloven som berikat fritidsverksamheten. Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och arbeta tillsammans, både i vår fritidshemsverksamhet och som stöd till elever under skoldagen och eventuellt ansvara för undervisning i ämnet musik för några klasser på mellanstadiet. Kvalifikationer
Du ska vara utbildad lärare i fritidshem.
I arbetet behöver du ha stor förmåga att utveckla tillitsfulla, goda och ödmjuka relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Det innebär att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, lösningsorienterad och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån olika situationer. Vi önskar att du har ett brinnande intresse för den pedagogiska verksamheten, vågar anta utmaningar och ser vikten av det kompensatoriska uppdraget. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn som innebär att du vet att varje elev presterar utifrån sina förutsättningar och att det är din uppgift som lärare och pedagog att möta varje elevs behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du behörighet för undervisning i ämnet musik är det meriterande.
Tidsbegränsad tjänst med start v. 32, 2026 och varaktighet till 270831. Tjänsten kan ha möjlighet till förlängning utifrån ev. förändringar i planerad föräldraledighet.
Rekryteringsarbete sker löpande under ansökningstiden och vi ser fram emot din ansökan!
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborg Kontakt
Elisabeth Janson elisabeth.janson@vanersborg.se
9848028