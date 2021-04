Lärare i fritidshem/fritidspedagog sökes till Långmosseskolan - Göteborgs kommun - Förskollärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Förskollärarjobb / Göteborg2021-04-07I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-07Vill du tillhöra Team Långmosseskolan? Vill du arbeta med det viktigaste vi har?Då kan tjänsten som lärare i fritidshem/fritidspedagog vara intressant för dig!Ditt huvuduppdrag är undervisning i fritidshemmet och detta tillsammans med andra i ett arbetslag. Hos oss ges du bra förutsättningar för att planera och genomföra uppdraget på fritidshemmet och utveckla en riktigt bra fritidshemsverksamhet. Under skoltid kommer du tillsammans i arbetslag för fritidshemmet ges möjlighet till gemensamma planeringar och gemensam kompetensutveckling. Du har också tid för egen planering för att ge goda förutsättningar för bra verksamhet.Långmosseskolan är en fantastisk skola med 360 elever från världens alla hörn. Vi är ca 50 engagerade pedagoger som arbetar i verksamheten och några av oss kommer du ha möjlighet att få arbeta närmare med.Vill du veta mer om oss kan du via långmosseskolan på Twitter få reda på mer.Vi söker nu lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog som tillsammans med oss vill vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet! Arbetet innebär att tillsammans med kollegor driva pedagogisk utveckling för eleverna. Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan och i tjänsten ingår att arbeta med elevernas lärande under hela dagen. Även under skoltid kommer du att ingå i ett arbetslag. Innehållet i ditt uppdrag under skoltid planeras utifrån din kompetens och önskemål samt verksamhetens behov.Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning fritidshem, fritidspedagogexamen eller annan pedagogisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande, gärna inom fritidshemsverksamhet och/eller förskoleklass.För att trivas i rollen bör du få energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla barn. Du drivs av att samarbeta med andra människor och är duktig på att skapa goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att hela tiden driva verksamheten framåt.Stämmer beskrivningen in på dig?Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Göteborgs kommun5676909