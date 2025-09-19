Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog
2025-09-19
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vi söker dig som är driven och intresserad av utveckling av fritidshemmet. I uppdraget ingår att skapa en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar elever till lärande. En viktig del i uppdraget är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen utifrån styrdokumenten. Vi erbjuder dig ett utmanande och lärorikt arbete tillsammans med kollegorna på skolan. I tjänsten ingår det att driva utvecklingen av verksamheten på fritidshemmet i samverkan med medarbetarna. Det kan exempelvis innebära att tillsammans utveckla de pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande samt inspirerar till estetiska lärprocesser som musik, bild och form, dans och rollspel.
Du har ett tydligt ledarskap och är engagerad i elevernas sociala utveckling. Att arbeta med elevgrupper som en styrka för att utveckla sociala förmågor ska vara en självklarhet. Du är flexibel och ser utveckling av fritidsverksamheten som spännande och utmanande. Du arbetar språkutvecklande och har alltid elevens bästa i fokus. Personliga egenskaper: - Det är viktigt att du är en person som i lika hög grad inspirerar som blir inspirerad av andra, att du är engagerad i det du gör - Du tänker flexibelt och har initiativförmåga - Du vågar pröva nytt och kan omsätta idéer i praktiken - Du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar
Du är utbildad fritidshemslärare med legitimation eller annan utbildning som bedöms likvärdig - Har vana av att planera fritidsverksamheten utifrån Lgr 22 - Har vana av att leda arbetet i en elevgrupp - Erfarenhet av att leda kollegor i olika sammanhang - Du arbetar lågaffektivt - Vana att arbeta med elever med NPF variationer - Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vittra Jakobsberg är en skola som präglas av en stark gemenskap och en vilja att stödja varandra i vårt uppdrag. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Vår skola har en mångkulturell blandning som vi är stolta över. Vi har en stor acceptans för olika kulturer och vi upplever det mångkulturella arbetet som mycket berikande.
Vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i undervisningen och få möjlighet att påverka vad de skall arbeta med. Det är viktigt för oss att varje elev kommer till sin rätt och känner sig sedd av läraren.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog. Tjänsten är en heltidstjänst, visstidsanställning till juni. Tillträde enligt överenskommelse. Vittra har Kollektivavtal med Sveriges lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du vill veta mer om Vittra Jakobsberg kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se.
Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa till Biträdande rektor Magnus Stern på 08-580 830 61 eller maila till magnus.stern@vittra.se
