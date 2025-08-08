Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Region Gotland / Pedagogjobb / Gotland Visa alla pedagogjobb i Gotland
2025-08-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Terra Novaskolan
Terra Novaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6.
Skolan har ett fritidshem med tre avdelningar. Upptagningsområdet är Terra Nova och för närvarande går cirka 170 elever här.
Skolan ligger i ett naturskönt område som tillsammans med skolgården ger många möjligheter till lärande utelek. Här finns fotbollsplaner, skolskog, kulle och skateboardbana. Vi har organiserade rastaktiviteter. Skolan har tillagningskök och egen idrottshall. På skolan finns hög andel behöriga och engagerade lärare och fritidspedagoger som arbetar för att alla elever ska få goda kunskaper och stark självtillit. Skolans ledord är: Trygghet, Kunskap, Delaktighet och Arbetsro.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Terra Novaskolans fritidshem består av tre avdelningar varav två av avdelningar är från förskoleklass till årskurs 2 och den tredje från årskurs 3 och uppåt. Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet se till att verksamheten bedrivs enligt Lgr22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd.
I samarbete med kollegor skapar du engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och relationellt perspektiv. Du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete. Under skoldagen är du till viss del delaktig som stöd i klassrummet och / eller ansvarig för rastaktiviteter. Ansvar för IT kan ingå som del av uppdraget för dig med intresse och rätt kompetens.
Vem är du?
Du är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/fritidspedagog.
Tjänsten kan komma att anpassas utifrån sökandes kompetens. Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans styrdokument som Lgr22 för grundskolan, läroplanens fjärde kapitel för fritidshem, samt skollagen. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans.
Du har kunskap om eller intresse av att lära om tillgängliga lärmiljöer och ser vikten av att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov utifrån ett relationellt perspektiv. Vi söker en medarbetare som inspirerar, utvecklar och har ett inkluderande synsätt där du anpassar lärmiljön för alla elever ska komma till sin rätt.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Terra Novaskolan Kontakt
Ann-Sofi Lindgren, rektor 0498-204547 Jobbnummer
9450222