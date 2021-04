Lärare i fritidshem - Helsingborgs kommun - Förskollärarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Helsingborgs kommun

Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg2021-04-14Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenHusensjö skola är skola med ca 450 elever belägen i ett mysigt och populärt villaområde med närhet till stadens centrum och fina grönområden. Jordbodalen finns nära vilket vi utnyttjar så mycket vi kan i all verksamhet. Vi erbjuder en familjär och trygg stämning hos oss. Vi gör vårt yttersta för att våra elever ska må bra, hela dagen. Ett av våra fokusområden är rörelse och vi arbetar mycket olika typer av brain-breaks och rastaktiviteter.Vi erbjuder en arbetsplats där nytänkande undervisning och vidareutveckling av lärmiljöerna uppmuntras.Vi har kommit långt men vi vill nå ännu högre höjder tillsammans! Vill du vara med?2021-04-14Förutom kunskaper i olika skolämnen ska eleverna under den samlade skoldagen även få möjligheter att utveckla självkänsla, identitet, samspel och olika sociala förmågor. Fritidshemmets verksamhet spelar i detta sammanhang en stor roll och målet är en meningsfull fritid för alla elever. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt med målet att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan.Vi söker dig som är sugen på att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska praktik tillsammans med oss på Husensjö skola som fritidspedagog/lärare i fritidshemmet. Du är handlingskraftig och öppen för förändring. Du är en självklar ledare som ser inkluderande lärmiljöer som en självklar förutsättning för lärande och som en bas för utveckling.Skolan och fritidshemmet har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och lärandet pågår hela dagen .Din uppgift är att tillsammans i arbetslag och enskilt organisera fritidshemmets uppdrag. Du är aktiv i planeringen av verksamheten och vidareutvecklar den tillsammans med kollegor för elevernas bästa. Det viktigt att du även fångar upp elevernas egna idéer och behov för att kunna erbjuda en verksamhet som både är rolig, lärorik och utmanande i ett demokratiskt klimat. Läroplanens mål ska uppfyllas genom att erbjuda eleverna varierande och meningsfulla aktiviteter och arbetssätt som även grundar sig i vår värdegrund.En del i uppdraget kan innebära att finnas med som en verksam resurs under dagtid för att stötta elever som behöver olika typer av stöd där planering och samarbete med läraren är en förutsättning. Då är du med eleven/klassen under delar av dagen och ansvarar för att planeringen och åtgärdsprogrammet följs.Kontakter med vårdnadshavare och dokumentation ingår.Du har fritidspedagogexamen / lärarexamen med inriktning mot fritidshem och lärarlegitimation med behörighet i fritidshem.Du har ett stort hjärta och nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens ska tillgodoses. Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och drivs av att bygga vidare på elevernas förmågor. Du är en lagspelare och relationsbyggare med goda ledaregenskaper som inspirerar både elever och dina arbetskamrater i vårt gemensamma lärande.Du är strukturerad och tar egna initiativ.Varmt välkommen med din ansökan!Övrig informationSista dag att ansöka är 2021-05-05Anställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidTillträdesdatum: 2021-08-09Antal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-05Helsingborgs kommun5689607