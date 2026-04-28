Lärare i fritidshem
Markaryds Kommun / Pedagogjobb / Markaryd
2026-04-28
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vi söker Lärare i fritidshem som brinner för elevernas bästa!
Vill du skapa en meningsfull fritid för elever genom att bedriva och utveckla undervisningen i fritidsverksamhet, så att den stimulerar och utmanar alla elevers nyfikenhet och utveckling? Då ska du söka denna tjänst!
Vilka är vi?
Markaryds fritidshem är en del av Höjdenskolan, en trygg och trivsam F-3 skola med god gemenskap och stort engagemang. I dagsläget finns fyra fritidsavdelningar.
Vi erbjuder en kollegial arbetsmiljö där kvalitet, samarbete och elevens bästa står i centrum. Tillsammans skapar vi ett fritidshem där eleverna känner sig trygga, respekterade och delaktiga. Hos oss får du alltid stöd, inspiration och möjlighet att växa!
Markaryds kommun satsar på att utveckla fritidshemmen. Som lärare på Markaryds fritidshem blir du därför en del av en kommun som:
• Har en verksamhetsutvecklare med fokus på fritidshem
• Har en kommunövergripande utvecklingsgrupp för fritidshemmen
• Erbjuder regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.
• Har nätverksträffar där fritidspedagoger från olika skolor möts för kollegialt lärande och samarbete.
Ditt nya jobb
I rollen som lärare i fritidshem kommer du planera, genomföra och utvärdera verksamheten med läroplanen som utgångspunkt. Du kommer vara med och skapa en inspirerande, trygg och lärorik fritid för eleverna och arbeta med ett inkluderande förhållningssätt där du möter varje elev utifrån deras behov och förutsättningar. Du kommer vara en viktig del i arbetet med att utveckla verksamheten, genom att bidra med idéer och ta initiativ till förbättringar.
Vi erbjuder dig:
• En utvecklingsinriktad verksamhet där du får vara med och påverka.
• En arbetsmiljö med gemenskap och stöd.
• Långsiktiga satsningar på fritidshemmen.
• En introduktionsperiod med mentor. Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare i fritidshem, eller har annan likvärdig utbildning.
• Du är väl förtrogen med styrdokumenten för fritidshemmet och kan omsätta dem i praktiken.
Vem är du?
• Du ser samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor som självklarhet.
• Du underhåller relationer, lyssnar och relaterar till andra.
• Du skapar engagemang och delaktighet genom ett tydligt, tryggt och inkluderande ledarskap.
• Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
• Du är trygg, stabil, har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs innan anställning.
Läs gärna mer om våra fritidshem här: https://www.markaryd.se/sidor/barn-och-utbildning/grundskola-och-fritidshem/fritidshem/vara-fritidshem.htmlÖvrig information
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och vi ser fram emot din ansökan.
Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun mediesäljare, rekryteringskonsulter eller liknande.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Kontakt
Nås via kommunens växel
Fackliga Företrädare 0433 - 72000 Jobbnummer
9880816