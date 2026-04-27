Lärare i fritidshem
2026-04-27
Bjursås skolområde F-6 utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma våra skolor! Här vill vi att all personal ska arbeta och samverka engagerat för att alla elever ska nå sitt bästa jag. Vi vill att eleverna ska känna trygghet och välmående i sin skola och känna förtroende för de vuxna som finns runt omkring dem. Vi vill att alla som arbetar här ska se goda relationer mellan personal, elever och deras vårdnadshavare som en självklarhet. Eleverna ska också känna att undervisningen i skolan och på fritidshemmet är spännande och vara nyfikna på att lära sig mer. Bjursås skolområde består av tre landsbygdsskolor i Bjursås, Grycksbo och Sågmyra som alla har nära till fina grön- och skogsområden och goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter.
Vi söker nu en lärare i fritidshem/fritidspedagoger till skolornas fritidshem!
I Bjursås skolområde har vi en samverkan fritidshemmen emellan som gemensamt sommarfritids.
Hela vårt skolområde är med i Falu Kommuns arbete "Tillsammans för varje barn", ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet mellan skolan, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. "Tillsammans för varje barn" handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag och genom samverkan kan vi tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid.
Skolområdet arbetar också med IBIS - Inkluderande beteendestöd i skolan som är ett projekt som genomförs med all personal i samarbete med Uppsala Universitet.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i fritidshemmet och samverka med grundskolan under skoltid.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pedagogisk utbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och kreativ. Vi förutsätter att du har en stark vilja att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Självklart är att du bidrar i det kollegiala arbetet och att du har god förmåga att samarbeta. Du ser elevernas olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett inkluderande förhållningssätt. Egenskaper som tålamod, nyfikenhet och förmåga att bygga relationer är något vi värdesätter.
Särskild vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildad Lärare i fritidshem/fritidspedagog
• Erfarenhet av att arbeta som fritidspedagog eller lärare för elever i de lägre åldrarna
• Intresse och erfarenhet av att arbeta med aktiva raster som en utvecklande undervisningsform samt utomhuspedagogik
• Lärarlegitimation i IDH
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid, semestertjänst. Tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
