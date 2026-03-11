Lärare i fritidshem
Boxholms Kommun / Pedagogjobb / Boxholm Visa alla pedagogjobb i Boxholm
2026-03-11
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
I Boxholms tätort finns fyra fritidshem, alla fyra ligger med närhet till varandra. Vi söker nu två behöriga lärare i fritidshem. Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem är du ansvarig för undervisningen på ett av fritidshemmen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet. Som lärare är det viktigt att du sätter eleven i centrum. Du ska ha ett positivt förhållningssätt och du ska ha höga förväntningar på och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du får möjlighet att göra skillnad för eleverna genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att verksamheten når sina mål. Tillsammans ska du med dina kollegor arbeta för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i fritidshem. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du är medveten om ditt ledarskap och har god förmåga att samarbeta med människor i olika sammanhang. Du har förmågan att möta alla barn utifrån deras behov. Vi har verksamhet som är öppen mellan 06.00 till 17.30. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Arbetsplats
Barn och Utbildning, Stenbockskolan Kontakt
Biträdande rektor F-3 samt fritids
Lina Christiansson lina.christiansson@boxholm.se 0142-89590 Jobbnummer
9789448