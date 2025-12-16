Lärare i fritidshem
2025-12-16
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en lärare till fritidshemmet vid Älvbrinken. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss ingår du i ett sammansvetsat arbetslag. Här har du, i nära samarbete med dina kollegor, huvudansvaret för att utveckla en fritidshemsverksamhet som är kreativ, lustfylld och lärande för våra barn. Uppdraget är utmanande och spännande och baseras på våra styrdokument samt din egen professionalism och initiativkraft.
Du kommer även att aktivt stödja elevernas kunskapsutveckling under skoltid. Detta stöd kan ges i klassrummet, i mindre elevgrupper, genom praktiska och kreativa arbetsuppgifter, eller via enskilt stöd, alltid med elevens bästa i åtanke.
DIN KOMPETENS
Du som söker är legitimerad lärare i fritidshem eller har motsvarande kompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i fritidshem. Du har god kunskap om Lgr22 och vet hur man kombinerar dess värdegrund med stimulerande utveckling och lärande i praktiken.
Vi söker en trygg och samarbetsorienterad kollega. Du driver arbetet framåt med ett tydligt fokus på barnens bästa. Du är en energikälla som får utlopp i att främja andras lärande och är skicklig på att bygga goda lärandemiljöer. Din kommunikationsförmåga är stark; du kan förmedla information tydligt, inspirera till dialog och skapa stort engagemang och delaktighet.
För att lyckas i rollen som fritidspedagog/lärare i fritidshem måste du ha ett strukturerat och framåtsyftande arbetssätt. Du planerar aktiviteter och projekt långsiktigt, formulerar tydliga mål, genomför och följer sedan upp resultatet. I rollen som fritidspedagog är det viktigt att du kan behålla lugnet, omprioritera och agera konstruktivt när det oförutsedda inträffar, utan att det går ut över verksamhetens kvalitet eller barnens bästa.
KRAV
Lärarlegitimation
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Älvbrinkens skola är belägen i en naturskön miljö och kännetecknas av sin stora skolgård, som möjliggör ett brett utbud av aktiviteter. Vår pedagogiska grund vilar på dialog och att etablera goda relationer i alla led. Skolan har dessutom ett aktivt samarbete med näringslivet för att integrera entreprenörskap i undervisningen. Vår mest framträdande styrka är det engagemang och den kompetens som finns i personalgruppen, vilket direkt bidrar till våra elevers utveckling.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 80 %
Tillträde: 2026-01-12
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
