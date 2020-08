Lärare i Franska åk 6-9 Slottsvångsskolan och Musikgrundskolan S - Helsingborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2020-08-23Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Slottsvångsskolan som ofta kallas Slottet är en anrik F-9 skola mitt i Helsingborg. Hos oss är skolans ca 250 elever i centrum i dubbel bemärkelse och det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så mycket som möjligt och nå kunskapsmålen.Vårt arbete vilar på nyckelbegreppen Kunskaper, Omtanke och Språk eftersom de är de viktigaste förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och nå sina mål. Vi ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin.Musikgrundskolan Synkopen är skolan för alla med ett intresse för musik och har nationellt upptag. Musiken ger ett positivt inlärningsklimat och en större arbetsglädje, den är vårt gemensamma modersmål och skapar samhörighet mellan eleverna i olika åldrar. De äldre eleverna tar väl hand om och stöttar de yngre och atmosfären på skolan är familjär och trygg. Vi har ca 230 elever. Här utvecklas talanger och färdigheter hos elever från förskoleklass till nionde klass.Hos oss på Slottet och Synkopen möts du av historiska lokaler och moderna idéer i arbetet med elever som verkligen behöver dig och som du kan göra skillnad för på riktigt varje dag!2020-08-23Vi söker nu en engagerad och engagerande fransklärare till våra elever på högstadiet!I ditt uppdrag kommer du huvudsakligen att undervisa åk. 6-9 i Franska. Du blir en del av högstadiearbetslaget på Slottet men kommer att undervisa grupper som även inkluderar elever från Musikgrundskolan Synkopen, som ligger i samma byggnad och som vi samarbetar mycket med.Här förväntas du driva och utveckla det pedagogiska arbetet på ett sätt som är inspirerande för eleverna. Just nu arbetar vi mycket med våra prioriterade utvecklingsområden språkutvecklande arbetssätt, förutsättningar för lärande och IKT. Det är ett arbete där det finns stora möjligheter för dig att vara med att påverka och samtidigt utvecklas som pedagog.Du möts på Slottet av engagerade kollegor och ledning som tillsammans arbetar mot vår vision att vara en skola som alla är stolta att kalla sin. Vill du vara med?Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 6-9 i franska. Tjänsten är på 45% och schemalagd ons-fre. Om du har flera års erfarenhet eller nyligen tagit examen är inte avgörande, det viktigaste är att du är trygg i dig själv och rollen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Eftersom arbetet med IKT är ett av våra prioriterade utvecklingsområden är det också viktigt att du har goda digitala kunskaper. Du tror på värdet av kollegialt lärande, använder dig av bedömning för lärande för att utveckla din undervisning och tar ansvar för elevernas kunskapsutveckling.Vill du också jobba på Slottet?Välkommen med din ansökan till oss! Vi tillämpar löpande urval.Övrig informationSista dag att ansöka är 20-09-10Anställningsform: FerieanställningOmfattning: 45%Tillträdesdatum: 20-11-02 (eller enligt överenskommelse)Varaktighet: TillsvidareAntal tjänster: 1För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Deltid 45%Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-10Helsingborgs kommun5329893