Lärare i engelska och svenska 100 % till Lapplands Gymnasium i G - Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare - Gymnasielärarjobb i Gällivare

Prenumerera på nya jobb hos Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare

Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare / Gymnasielärarjobb / Gällivare2021-06-29Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Omkring 350 anställda arbetar inom förbundet.Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 program och totalt drygt 2000 elever och finns i Sveriges största och mest distansberoende region Långt borta men ändå nära. Vår vision innebär att vi ska erbjuda unika och attraktiva utbildningar av högsta kvalitet.Kom och jobba med oss i helt nya kunskapshuset i Gällivare! Var en i gänget som utvecklar och utbildar framtidens medborgare! Vi har flyttat in i en av Sveriges modernaste gymnasieskolor med hög teknisk utrustning och moderna lokaler.2021-06-29Du kommer att undervisa i engelska och svenska på gymnasienivå. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och andra lärarrelaterade arbetsuppgifter. Hos oss får du som ny lärare en mentor till din hjälp under din första tid och du kommer även att ingå i arbetslaget med övriga lärare i engelska.Vi söker dig med gymnasieexamen i engelska och svenska eller dig som vill pröva på läraryrket. Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper och din förmåga att inspirera och utveckla ungdomar. En merit är erfarenhet från ungdomsarbete, ledare inom idrottsverksamhet eller liknande.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-10 Tillträde vid terminsstart eller enligt överenskommelse., upphör: 2021-12-31 Vikarie HT 21 med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare5835875