Lärare i bild till Skrantaskolan
2026-03-02
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper.
Skrantaskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi har ca 325 elever. Vi som arbetar på Skrantaskolan har en kultur där vi stöttar, kompletterar och lär av varandra. Vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Här arbetar vi tillsammans för eleverna och betonar vikten av goda relationer.
Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag och undervisa i bild för årskurserna 7-9. I tjänsten ingår även mentorskap.
I dina arbetsuppgifter ingår:
* att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom de ämnen du ansvarar för
* att analysera undervisning och resultat
* utöva mentorskap/utföra klassföreståndaruppgifter
* föräldrakontakter
* att bidra till skolutveckling
* samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa
* skolövergripande värdegrundsarbete
* arbetslagsarbete
* arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finnsKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i bild för årskurs 7-9.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisnings struktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat.
För att kunna bidra i skolans fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Har du erfarenhet av arbete som lärare efter examen, språkutvecklande arbetssätt eller svenska som andraspråk är det meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
