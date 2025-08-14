Lärare Hagaskolan åk 4-6
Markaryds Kommun / Grundskollärarjobb / Markaryd Visa alla grundskollärarjobb i Markaryd
2025-08-14
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Markaryds Kommun i Markaryd
, Älmhult
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd. Här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vi söker lärare till Hagaskolan åk 4-6
Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma Hagaskolan! I vår skola ska varje elev få möjlighet att bli sitt bästa! Vid skolstart nu i augusti flyttar vi till fantastiska nya lokaler på Hagaskolan i centrala Markaryd.
Vilka är vi?
Tillsammans gör vi varandra bättre - det är vår värdegrund och vi tar den på allvar. Hos oss möter du kompetenta kollegor och engagerade ledare som tror på styrkebaserat och systemiskt ledarskap. Som medarbetare hos oss kommer du möta en positiv och välkomnande stämning. Vi kommer att tro på dig, stötta dig i ditt uppdrag och ha kul när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare. Vi behöver din kompetens, erfarenhet och energi i arbetet.
Ditt nya jobb
På skolan går det ca 175 elever från åk 4 till åk 6.
Du kommer att arbeta som lärare i åk 4-6 och undervisa no/tk , engelska och svenska samt vara medmentor i en klass. Tjänstens innehåll kan gå att anpassa efter sökande. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag och samverkar med lärarkollegor för att planera och utveckla din undervisning. Genom ett nära samarbete, både inom och mellan arbetslagen, arbetar vi gemensamt för att våra elever ska må bra och lära under hela dagen.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet. Du har en elev- och kunskapssyn som är inkluderande och strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet. Du har lätt för att samarbeta och är flexibel. I ditt arbete är du noggrann och kvalitetsmedveten, tar ansvar för dina uppgifter och driver egna processer.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 50% -100% och sträcker sig mellan ett tillträde som är snarast till den 25 augusti 2026.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag 22 augusti. Urval sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdatum. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och kompetensförsörjning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654), http://www.markaryd.se/ Kontakt
Rektor
Susanne Lundberg susanne.lundberg@markaryd.se 0433-72152 Jobbnummer
9459181