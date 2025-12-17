Lärare fritidshem till Ranargårdsskolans fritidshem
Halmstads Kommun / Pedagogjobb / Halmstad Visa alla pedagogjobb i Halmstad
2025-12-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Till att börja med kommer du få den fantastiska möjligheten att tillsammans med andra fortsätta utveckla fritidshemsverksamheten som redan byggts upp, likt att få vara med och påverka hur fritidshemsverksamheten framåt ska bli när Ranagårdsskolan till nästa höst fortsätter att växa.
Arbetet består av att tillsammans med fritidshemsansvariga planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Vi ser att du i detta arbete axlar ett pedagogiskt ansvar som kräver både uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för eleverna motivera dem så att de når goda resultat. Arbetsuppgifter i klass alternativt SUND ingår i uppdraget samt att genomföra meningsfulla rastaktiviteter för elever i låg- och mellanstadiet. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inriktning fritidshem, gärna med behörighet i något ämne. Har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd inom neuropsykiatriska området är det meriterande. Du måste tilltalas av skolans vision som du tar del av på skolans hemsida Om skolan - Ranagårdsskolan - Halmstads kommun. Detta innebär bland annat att du är en bra lagspelare.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Intervjuer kommer att ske efter årsskiftet.
Initiativtagande
Samarbete
Flexibilitet
Stresstålighet
Vi erbjuder dig
Övrig information Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Fredrik André, biträdande rektor 0722-554398 Jobbnummer
9649469